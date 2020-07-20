ET民調／多國首批解禁未見台灣　26.5%民眾：無法證實沒有「無症狀感染者」

▲入境台灣旅客須接受檢疫。（示意圖／湖北台胞返鄉救援會提供）



政治中心／綜合報導

台灣防疫表現令各國矚目，然而在後疫情時代，許多國家慢慢放寬邊境管制，但首批清單卻未納入台灣，讓國人不免到失望。對此，《ETtoday新聞雲》民調中心調查指出，有48.2%民眾認為壓力來自於中國大陸，其次有26.5%民眾認為，台灣無法證實沒有「無症狀感染者」。

後疫情時代，許多國家慢慢放寬邊境管制，但是許多國家首批開放清單都沒有納入台灣，包含希臘、紐澳等國，甚至跟台灣一向友好的日本，也沒將台灣納入第一波解禁國家。

根據《ETtoday新聞雲》民調中心最新調查，民眾認為台灣沒被列為首批解禁國家的主要原因，有48.2%民眾認為「這些國家可能受到中國大陸的壓力」，其次有26.5%民眾認為可能原因是「台灣無法證實完全沒有無症狀感染者」。

另外，有13.5%民眾認為「台灣沒有提供雙邊互惠的邊境開放措施」，3.9％民眾認為「這些國家和台灣往來不密切，7.9％民眾表示沒意見。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，調查期間於2020年7月15日至16日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」，回收有效樣本數為2,640份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負1.91％。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(109年6月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

▲台灣重大議題民意調查。（圖／ETtoday民調中心）

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