　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET民調／三倍券刺激好用？ 　62.9％民眾用於「日常生活開銷」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲三倍券上路！少數攤商有收到　寧夏夜市三倍券使用率低。（圖／記者黃士原攝）

▲民眾使用三倍券消費。（示意圖／記者黃士原攝）

政治中心／綜合報導

因應新冠肺炎疫情影響，行政院推出「紓困」、「振興」政策，協助國內產業度過難關；而在奕情趨緩後，「振興」方案開始上路，民眾於7月15日可開始使用振興三倍券，是否能真正達到行政院長蘇貞昌所說的「好領」、「好用」、「好刺激」，各界開始關注？

根據《ETtoday新聞雲》民調中心針對「台灣重大議題」所進行的最新民意調查，有62.9%民眾會將三倍券用來支應生活開銷，15.7%民眾表示會用來吃喝玩樂。

三倍券自15日上路後，已有不少民眾透過數位綁定或是實體券兌領，不少商家也看準商機，紛紛推出優惠加碼，要吸引民眾消費，內政部長徐國勇上周末還特別到士林夜市使用三倍券消費，呼籲民眾出門消費，刺激經濟。

對於如何使用三倍券，《ETtoday新聞雲》民調中心的調查結果指出，有62.9％民眾表示會用三倍券支應日常生活開銷，15.7％民眾表示會用來吃喝玩樂。

另外，有10.8％民眾表示還不知道要將三倍券用在哪些消費，還有1.7％民眾表示不會去領取。

此次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，調查期間於2020年7月15日至16日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」，回收有效樣本數為2,640份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負1.91％。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(109年6月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

▲▼台灣重大議題民意調查。（圖／ETtoday民調中心）

▲台灣重大議題民意調查。（圖／ETtoday民調中心）

其他人也看了這些新聞...

 ET民調／兩岸若爆發衝突　40.9％願意上戰場、75.2％認同恢復徵兵制
ET民調／台灣能源轉型要付出4種代價　23.4%選出第二名是「限電」

相關新聞...

► ET民調／陳菊8月1日就任　50.8％民眾支持廢除監察院、考試院
► ET民調／又愛又怕！僅13％民眾規劃出國玩　65.4%反對現在開放觀光客
► ET民調／多國首批解禁未見台灣　26.5%民眾：無法證實沒有「無症狀感染者」

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／大雷雨下到傍晚！雨彈開炸雙北、桃園　16縣市大雨特報
短褲妹登山遭熊抱！　專家曝「遇到熊」保命關鍵
快訊／關渡大橋「吃醋了」！上百罐食用醋碎灑橋面引回堵
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨指控密訪印尼圖私利　蘇震清怒告：拿出證據讓我一刀斃命

賴品妤變身「黑暗大法師」　網友暴動：想召喚

外交部反駁國民黨：蘇嘉全、蘇震清2017年未出訪印尼

國民黨青年軍有「小禎」！172cm梁郁苓加入李眉蓁團隊：我就是綜藝咖

比利時壓倒性通過「台灣的國際地位決議案」　外交部：團結一心、捍衛民主

賴香伶「2台宣傳車」救黨員大會！勤跑桃園、新竹黨員密度高地區

新系穩坐民進黨最大派系　李來希怒飆：什麼人玩什麼鳥！

陳玉珍自爆用交友APP　「8年前嫩照」當大頭貼迷倒外國男子

ET民調／多國首批解禁未見台灣　26.5%民眾：無法證實沒有「無症狀感染者」

ET民調／又愛又怕！僅13％民眾規劃出國玩　65.4%反對現在開放觀光客　

熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

楊謹華自爆曾和工作人員試床戲　試完被換角...電影院外大哭

張藝興VS.鍾漢良《美少女戰士》battle　跳一跳..小哇向前撩了小綿羊

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

熊熊被分屍！2歲萌娃崩潰狂打母　生日驚喜→驚嚇媽笑：太殘忍嗎

不愧是鐵肺！鄧紫棋狂飆14秒超強高音　加碼合作郎朗、周震南《Fly Away》

國民黨指控密訪印尼圖私利　蘇震清怒告：拿出證據讓我一刀斃命

賴品妤變身「黑暗大法師」　網友暴動：想召喚

外交部反駁國民黨：蘇嘉全、蘇震清2017年未出訪印尼

國民黨青年軍有「小禎」！172cm梁郁苓加入李眉蓁團隊：我就是綜藝咖

比利時壓倒性通過「台灣的國際地位決議案」　外交部：團結一心、捍衛民主

賴香伶「2台宣傳車」救黨員大會！勤跑桃園、新竹黨員密度高地區

新系穩坐民進黨最大派系　李來希怒飆：什麼人玩什麼鳥！

陳玉珍自爆用交友APP　「8年前嫩照」當大頭貼迷倒外國男子

ET民調／多國首批解禁未見台灣　26.5%民眾：無法證實沒有「無症狀感染者」

ET民調／又愛又怕！僅13％民眾規劃出國玩　65.4%反對現在開放觀光客　

臘腸狗浴後側躺變「炸豬排定食」　23萬人直呼「看餓了」

打造淡水年輕房仲品牌　東森房屋推出「房淡青年團」

國民黨指控密訪印尼圖私利　蘇震清怒告：拿出證據讓我一刀斃命

快訊／疑下雨鐵皮濕滑　三重工人修屋頂墜地「頭部變形」命危

【黃寶慧】慧眼看天下／南海仲裁案4周年 美國首表態:不是北京的海上帝國 ! 　鄭繼文：美國立場明確，拉攏南海諸國對抗中國大陸

《比悲傷》砸1.8億拍影集！王淨接棒陳意涵　和范少勳大談虐戀

不懂生技還把「天國一輝」當投資？　分析師警告：小心天國近了

歐盟「疫情後復甦計畫」陷僵局！高峰會延長至第3天　南北國家吵翻

英國136年老品牌「馬莎百貨」大裁員　預計數百名員工受影響

「我們成了賤民」印度患者屈辱日常　救護車駕駛冷回：不碰染疫的身體

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

政治熱門新聞

「同學鄙視韓國瑜」林佳新女兒5字神回！

ET民調／兩岸若爆發衝突　40.9％願意上戰場

三倍券買爆！　王浩宇曝「驚人業績」

幕後／湧言會操盤配票失準跌跤　新潮流仍是最大贏家

美國對台軍售182億愛國者飛彈延售　我軍方高層不知情

國民黨控蘇嘉全、蘇震清涉入國營事業謀取私利

被封立院女戰神　葉毓蘭：第一次打架

快訊／蔡英文下達「4大任務」 力邀國民黨推動廢除監察院

國防部駁斥誇大宣傳死難：從未造神

蘇嘉全怒告王育敏、羅智強：胡亂指控令人不齒

3700份連署送中選會！挺「罷免王浩宇」年輕人佔25％　8月辦誓師大會

詐騙集團利用未成年「擔任車手」　北市警局提醒勿上當

「媽祖講成佛祖」李眉蓁怪民進黨...陳其邁批太扯：她跟韓國瑜很類似

陳玉珍羞曝：喜歡文學氣質的男生

更多熱門

相關新聞

三倍券換隨取卡「FB轉賣3600」網爆：懂賺

三倍券換隨取卡「FB轉賣3600」網爆：懂賺

為了搶攻三倍券商機，不少企業霸氣加碼優惠，其中有民眾看中超商3000換4000元隨取卡活動，興沖沖梭哈卻一秒後悔了，隨後在網路上以3600元拋售，讓大批網友正反戰爆，一派直言傻子，一派卻大讚「賣家懂賺，買家懂買！」

ET民調／解禁名單未見台　26.5%民眾：無法證實沒有「無症狀感染者」

ET民調／解禁名單未見台　26.5%民眾：無法證實沒有「無症狀感染者」

ET民調／又愛又怕！僅13％民眾規劃出國玩

ET民調／又愛又怕！僅13％民眾規劃出國玩

雲林夜市全面實收振興券　一夜收兌42萬餘元 

雲林夜市全面實收振興券　一夜收兌42萬餘元 

台灣能源轉型要付出4代價　23.4%民眾不願「限電」

台灣能源轉型要付出4代價　23.4%民眾不願「限電」

關鍵字：

ET民調三倍券

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

南投驚傳14人遭廁所偷拍！Cos攝影師認錯了

上秒還牽手…女友遭貨車撞亡！他抱遺體哭吼

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

新北女一年洗一次澡　夫忍13年求離婚

威力彩破20.8億！最旺四星座曝光

民怨「三倍券騙局」實際0！神邏輯網看呆

首爾市長「歡樂組」曝！逼女秘書量血壓+拿內褲

兒3歲仍不婚！林辰唏霸氣：他13個乾媽都是T

陳小春被狂罵半年不忍了！

吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推：超有效

短褲妹爬山遇「熊抱」嚇傻！大腿險被咬

兒孤單下床抱狗酣睡　畫面融化媽

男客肖想無套按摩妹　1句話遭斥噁心

更多

最夯影音

更多
熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢

熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢
夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面