ET民調／三倍券刺激好用？ 　62.9％民眾用於「日常生活開銷」

▲民眾使用三倍券消費。（示意圖／記者黃士原攝）



政治中心／綜合報導

因應新冠肺炎疫情影響，行政院推出「紓困」、「振興」政策，協助國內產業度過難關；而在奕情趨緩後，「振興」方案開始上路，民眾於7月15日可開始使用振興三倍券，是否能真正達到行政院長蘇貞昌所說的「好領」、「好用」、「好刺激」，各界開始關注？

根據《ETtoday新聞雲》民調中心針對「台灣重大議題」所進行的最新民意調查，有62.9%民眾會將三倍券用來支應生活開銷，15.7%民眾表示會用來吃喝玩樂。

三倍券自15日上路後，已有不少民眾透過數位綁定或是實體券兌領，不少商家也看準商機，紛紛推出優惠加碼，要吸引民眾消費，內政部長徐國勇上周末還特別到士林夜市使用三倍券消費，呼籲民眾出門消費，刺激經濟。

對於如何使用三倍券，《ETtoday新聞雲》民調中心的調查結果指出，有62.9％民眾表示會用三倍券支應日常生活開銷，15.7％民眾表示會用來吃喝玩樂。

另外，有10.8％民眾表示還不知道要將三倍券用在哪些消費，還有1.7％民眾表示不會去領取。

此次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，調查期間於2020年7月15日至16日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」，回收有效樣本數為2,640份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負1.91％。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(109年6月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

▲台灣重大議題民意調查。（圖／ETtoday民調中心）



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