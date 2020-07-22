《國民法官法》歷時31小時徹夜表決　力拚臨時會尾聲完成三讀

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會自20日下午開始繼續處理《國民法官法》草案，由於處理速度緩慢，民進黨團於下午5時10分提案，針對21至22日的會議，延長開會時間到討論事項第3案審議完畢。歷經院會約31個小時的討論，《國民法官法》終於在23日上午8時41分完成二讀，立法院長游錫堃裁示繼續進行三讀，力拚《國民法官法》在臨時會的尾聲順利通過。

立法院於6月29日至7月22日召開臨時會，目前已處理完的議案包括前瞻二期預算籌編同意案、《農田水利法》等2件法律案，以及國家通訊傳播委員會（NCC）、考試院、監察院等3項人事同意權案，目前仍有《國民法官法》與華航、護照正名公決案尚未處理完畢。

關於人民參與審判制度，司法院、行政院及民進黨立委周春米提出《國民參與刑事審判法》草案，總共有113條條文，由於各黨團也分別提出草案版本，歷經3次朝野協商約保留100條條文，並送交院會處理。

▲《國民法官法》歷時31小時徹夜表決，力拚臨時會完成三讀。（圖／記者屠惠剛攝）



立法院臨時會20日下午2時30分開始處理《國民參與刑事審判法》草案，經過二讀通過，確認法案名稱定名為《國民法官法》，由於各黨團皆提出修正動議並登記逐條發言，立法院副院長蔡其昌於晚間12時宣布休息，並裁示21日上午9時繼續開會。

立法院21日上午9時繼續處理《國民法官法》草案，由於處理速度緩慢，且每條條文均有多位朝野立委登記發言，民進黨團於下午5時10分提案，針對21至22日的會議，延長開會時間到討論事項第3案審議完畢。

經過院會表決，在出席的69人中，贊成47人、反對22人、棄權0人，全案照民進黨團提議通過，亦即包括《國民法官法》與華航、護照正名公決案都確定將在臨時會處理完畢。

▲民進黨團總召柯建銘 。（圖／記者屠惠剛攝）



經過二讀的條文包括，確定法案名稱為「國民法官法」，而進行國民參與審判的案件，由法官3人及國民法官6人共同組成國民法官法庭，共同進行審判。

二讀條文明定，年滿23歲、在地方法院管轄區域內繼續居住4個月以上的中華民國國民，有被選任為國民法官、備位國民法官的資格。

二讀條文也規定，國民法官、備位國民法官於執行職務期間，或候選國民法官受通知到庭期間，其所屬機關、學校、團體、公司等應給予公假，並不得以其現任或曾任國民法官等為由，給以任何職務上不利的處分。

二讀條文明定，任何人不得向現任或曾任國民法官、備位國民法官或候選國民法官，刺探依法應保密的事項，也不能揭露國民法官、備位國民法官或候選國民法官的個人資料。

對於如何認定被告有罪的關鍵條文，經過二讀表決，規定以包含國民法官及法官雙方意見在內達2/3以上的同意決定之。

此外，關於科刑事項評議，二讀通過條文規定，以包含國民法官及法官雙方意見在內過半數的意見決定；不過，死刑的科處必須要包含國民法官及法官雙方意見在內達2/3以上同意。

▲國民黨團舉牌抗議倉促立法。（圖／記者屠惠剛攝）



《國民法官法》歷時約31個小時的討論，終於在23日上午8時41分完成二讀，國民黨團則在議場手持標語、高喊「倉促立法，司法災難」、「民進黨反對陪審，全民唾棄」等口號。

隨後，民進黨團提議繼續進行三讀，經院會表決，出席的71人中，贊成71人、反對52人、棄權19人，全案照民進黨團提議通過，會議主席游錫堃裁示繼續進行三讀，力拚《國民法官法》在臨時會的尾聲順利三讀通過。

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