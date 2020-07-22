快訊／立院表決通過64：0　要求交通部提出「華航改名」計畫

▲立法院臨時會處理華航、護照更名公決案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院臨時會22日繼完成「國民法官法」三讀後，接續處理華航、護照更名公決案。在華航更名案部分，民進黨團提案要求，交通部應研提分期可行之華航改名計畫，「前期以不涉及改約航權談判之飛機塗裝重新設計為主」，經院會表決，出席64人，64人皆投下贊成通過。

民進黨團提案內容指出，有鑑於中華航空（CHINA AIRLINES）在世界各國被誤認為來自中國的中國國際航空（AIR CHINA），屢屢造成混淆，為強化我國之國際識別，因此提出公決案。

民進黨團提案，交通部應積極研提強化華航之國際識別等相關政策，以避免與中國籍航空公司混淆之短中長期措施：一、華航於國際上被誤認為是來自中國籍航空，造成國際形象混淆，交通部應以確保台灣國家利益為前提，強化華航台灣意象之國際辨識性。

二、交通部應研提分期可行之華航改名計畫。前期以不涉及改約航權談判之飛機塗裝重新設計為主，如加強 TAIWAN 或台灣意象設計等方式，由交通部邀集相關單位研議更改華航英文譯名及華航改名的各項可行方案與配套措施。

▼華航的China AirLines的英文字樣。（圖／記者呂佳賢攝）

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