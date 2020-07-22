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《國民法官法》挑燈夜戰拚三讀　被告有罪認定與判刑採參審

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▲▼立法院臨時會今進行國民法官法法案逐條表決。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院臨時會進行《國民法官法》草案逐條表決。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會21日繼續挑燈夜戰表決《國民法官法》草案，由於處理速度緩慢，民進黨團於下午5時10分提案，針對21至22日的會議，延長開會時間到討論事項第3案審議完畢。截至22日凌晨1時，逐條討論到第83條條文完成，對於如何認定被告有罪的關鍵條文，經二讀表決，規定以包含國民法官及法官雙方意見在內達2/3以上的同意決定之。

立法院於6月29日至7月22日召開臨時會，目前已處理完的議案包括前瞻二期預算籌編同意案、《農田水利法》等2件法律案，以及國家通訊傳播委員會（NCC）、考試院、監察院等3項人事同意權案，目前仍有《國民法官法》與華航、護照正名公決案尚未處理完畢。

關於人民參與審判制度，司法院、行政院及民進黨立委周春米提出《國民參與刑事審判法》草案，總共有113條條文，由於各黨團也分別提出草案版本，歷經3次朝野協商約保留100條條文，並送交院會處理。

立法院臨時會自20日下午2時30分開始處理《國民參與刑事審判法》草案，經過二讀通過，確認法案名稱定名為《國民法官法》，由於處理速度緩慢，且每條條文均有多位朝野立委登記發言，民進黨團於21日下午5時10分提案，針對21至22日的會議，延長開會時間到討論事項第3案審議完畢。

臨時會截至22日凌晨1時，逐條討論到第83條條文完成，對於如何認定被告有罪的關鍵條文，經二讀表決，規定以包含國民法官及法官雙方意見在內達2/3以上的同意決定之。

此外，關於科刑事項評議，二讀通過條文規定，以包含國民法官及法官雙方意見在內過半數的意見決定；不過，死刑的科處必須要包含國民法官及法官雙方意見在內達2/3以上同意。

二讀通過條文明定，確定法案名稱為「國民法官法」，而進行國民參與審判的案件，由法官3人及國民法官6人共同組成國民法官法庭，共同進行審判，庭長為審判長。

二讀通過條文也提及，有關「終局評議」的定義，為國民法官法庭於辯論終結後，由法官與國民法官就事實的認定、法律的適用及科刑共同討論、表決的程序。

二讀條文明定，訴訟程序進行中，如果國民法官、備位國民法官對於審判程序、刑事審判的基本原則、相關權限與義務等有疑惑者，得請求審判長釋疑。此外，審判長就被訴事實訊問被告完畢，國民法官、備位國民法官得於告知審判長後，就判斷罪責及科刑的必要事項，自行或請求審判長補充訊問。

截至22日凌晨1時，逐條討論到第83條條文完成，由於每條條文均有多位朝野立委登記發言，依照發言與表決時間計算，全案有望於22日清晨7時前完成二讀，並且在中午12時前順利三讀。

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