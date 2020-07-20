ET民調／台灣能源轉型要付出4種代價　23.4%選出第二名是「限電」

▲空汙。（示意圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

從國際經驗可得知，推動能源轉型的過程中，民眾必須付出相對代價，其中以4種最為典型，包括「空氣品質惡化」、「限電」、「電價調漲」以及「重啟／延役核電廠」。根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，台灣民眾最不願空氣品質惡化，占比32.6%，其次是限電，占比23.4%。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年7月15日至16日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」，回收有效樣本數為2,640份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.91%。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(109年6月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

根據調查，若台灣要能源轉型，民眾最不願意付的代價為「空氣品質惡化」占比32.6%，其次為「限電」占比23.4%，再其次為「電價調漲」占比22.8%，最後則是「重啟／延役核電廠」占比14.9%，另有6.4%未表示意見。

關於「空氣品質惡化」，進一步了解後發現，北部地區不能接受「空氣品質惡化」的占比為30.5%，中部地區為35.5%；南部地區為35.6%，東部及離島地區為20.4%，顯示中南部民眾最不能接受空氣品質惡化。

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