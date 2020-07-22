李貴敏批「國民法官法」充滿歧視：法官有權但人民有責

▲國民黨立委李貴敏。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院臨時會22日三讀通過「國民法官法」草案，國民黨立委、司法委員會召委李貴敏痛批，民進黨立委明知這部法案荒謬不公，卻仍無視人民權益，一意孤行，一條條表決通過這部對國民法官充滿歧視的法案，同時創造了職業法官「有權無責」、國民法官「有責無權」的荒謬制度。

國民法官法三讀條文明定，進行國民參與審判的案件，由法官3人及國民法官6人共同組成國民法官法庭，共同進行審判。年滿23歲且在地方法院管轄區域內，繼續居住4個月以上的中華民國國民，有被選任為國民法官、備位國民法官的資格，而國民法官的選任程序不得公開。

▲國民法官法草案三讀，立法院長游錫堃敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

李貴敏指出，在民進黨強力護航的「國民法官法」中，調查證據是由職業法官決定，國民法官根本看不到證據與事實的全貌，國民法官能看到的事實，也是經過篩選後的事實；更別提針對國民法官不到場、拒絕陳述或違反審判長命令等，可被職業法官裁處6萬元以下罰鍰。

「這正印證國民法官受控於職業法官。」李貴敏說，應被改革的司法院，透過歧視待遇，當做將來判決後背書的工具，以迴避恐龍法官、恐龍判決批評，這種對國民法官的歧視，是絕對不能容忍的。

李貴敏批評，司法改革的起因是全民對法官、判決的不信賴，但倉促推動的「國民法官法」導致「法官有權、人民有責」的不平等現象，可在民進黨全力護航下一條條過關，司法改革已被閹割，她也要對國會完全無法進行實質的政黨協商表達嚴重抗議。

李貴敏說，民眾期待司法改革，司法院也正是人民期待改革的對象，但民進黨竟照單全收被改革對象司法院所提出版本，並以粗暴多數強行通過，「這真的是民眾期待的司法改革嗎？未來國民法官需擔負多少責任？又需要承受多少刑責？」

▼國民黨立委舉牌、喊口號抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

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