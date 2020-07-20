ET民調／陳菊8月1日就任　50.8％民眾支持廢除監察院、考試院

▲陳菊出任監察院院長。（資料照／記者林敬旻攝）



政治中心／綜合報導

朝野爭執廢除監察院、考試院議題已久，但民進黨上周17日仍以過半優勢65：3的票數，通過監察院人事案，由陳菊擔任監察院長自8月1日上任。對此，民眾似乎有不同意見，根據《ETtoday新聞雲》民調中心調查，有5成多的民眾支持廢除考試院與監察院。

不過，國民黨為抗議人事案，已發動兩次突擊佔領議場，最終仍未成功阻止，在這樣諸多爭議的狀況下通過人事案，民眾看法如何？根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，有50.8％民眾支持廢除考試院與監察院；24.5％民眾反對廢除考試院與監察院；24.7％民眾未表示意見。

立法院臨時會17日上午進行監察院長及監察委員人事同意權案投票，由立法院長游錫堃宣布開票，總計93人領票、20人未領票，陳菊獲得65張同意票、3張不同意票、3張無效票。

游錫堃宣布陳菊同意為監察院長兼國家人權委員會主任委員。此外，其餘26位監察委員被提名人，也獲得出席立委過半數同意票，監察院人事同意權案正式通過。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，調查期間於2020年7月15日至16日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」，回收有效樣本數為2,640份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負1.91％。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(109年6月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

▲台灣重大議題民意調查。（圖／ETtoday民調中心）

其他人也看了這些新聞...

► ET民調／兩岸若爆發衝突 40.9％願意上戰場、75.2％認同恢復徵兵制

► ET民調／台灣能源轉型要付出4種代價 23.4%選出第二名是「限電」

► ET民調／三倍券刺激好用？ 62.9％民眾用於「日常生活開銷」

相關新聞...

► ET民調／又愛又怕！僅13％民眾規劃出國玩 65.4%反對現在開放觀光客

► ET民調／多國首批解禁未見台灣 26.5%民眾：無法證實沒有「無症狀感染者」

►振興一下我們的美麗