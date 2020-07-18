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柯建銘稱「同是民主老兵」：菊姐，監察院交給你了！

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▲▼柯建銘表示，同是民主老兵，何其有幸能與陳菊並肩作戰。（圖／取自柯建銘臉書）

▲柯建銘表示，同是民主老兵，何其有幸能與陳菊並肩作戰。（圖／取自柯建銘臉書）

記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會17日進行監察院長及監察委員人事同意權案投票，被提名人陳菊獲得65張同意票出任監察院長，其餘26位監察委員被提名人，也獲得出席立委過半數同意票，監察院人事同意權案正式通過。對此，民進黨團總召柯建銘18日表示，同是民主老兵，何其有幸能與陳菊這位前輩並肩作戰。

立法院臨時會17日進行監察院長及監察委員人事同意權案投票，投票完整結果於下午2時出爐，由立法院長游錫堃宣布，監察院長被提名人陳菊獲得65張同意票，其餘26位監察委員被提名人，也獲得出席立委過半數同意票，監察院人事同意權案正式通過，並由陳菊出任監察院長兼任國家人權委員會主任委員。

對此，柯建銘18日表示，同是民主老兵，何其有幸能與陳菊這位前輩並肩作戰。

柯建銘指出，自己在民國60年剛上大學時，就瘋狂熱衷黨外運動，看遍所能買到的黨外雜誌、禁書、錄影帶，並追逐街頭運動、演講會，陳菊就是當年他所景仰的民主前輩，當然還有前民進黨主席黃信介、施明德、林義雄、姚嘉文、許信良、前副總統呂秀蓮等人。

柯建銘說，歷史何其有幸，50年來自己竟然從體制外的黨外運動，走入體制內，和這些前輩們有些變成立院同事，有些則是長期革命夥伴，不過自己與陳菊卻是近50年來在體制外、體制內，結下不解之緣。

柯建銘指出，2016年返鄉選舉，最後一場造勢在新竹孔廟前，陳菊在為他助講時，聲嘶力竭帶感性地說：「咱母湯乎總召孤單」，感性又有高度的演講賺人熱淚，在台下的他百感交集，眼淚就在眼眶中打轉。

柯建銘細數，造化弄人，所有轉型正義的法案，全在他手中協商、整合、攻防一一過關，包括《不當黨產條例》、《促進轉型正義條例》、《國家人權紀念館條例》、《國家語言發展法》、《政治檔案法》等，最重要的是在去年12月10日世界人權日，也是美麗島事件40週年的當天三讀通過《監察院組織法》，監察院確定將成立人權委員會，總統蔡英文更睿智提名陳菊為監察院長，「還有誰比她適合？比她更應對歷史？其實就是她一生的寫照！」

柯建銘表示，自己在九任立委、擔任總召近20年任內，能與黨團同仁一起努力共同送陳菊到監察院，這是何其有幸與歷史意義，相信陳菊陳菊絕對能勝任及珍惜，下週自己還要忙於《國民法官法》，未來兩人還是要為台灣這塊土地，分別不歇息、努力的奮戰，「菊姐，監察院交給你了！」

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