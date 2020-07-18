蔡英文「遺憾陳菊失去答詢機會」　孫大千怒批：得了便宜還賣乖！





▲孫大千。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／綜合報導

總統蔡英文17日於臉書上提到，因為國民黨的杯葛，使所有的監委被提名人都失去了在國會殿堂答詢的機會，實在很遺憾。對此，前立委孫大千痛批，蔡英文真是「得了便宜還賣乖」。

孫大千18日於臉書上PO文提到，「蔡英文真的是『得了便宜還賣乖，面子裡子全都要』。」

孫大千向蔡英文提出3個問題，第一，為什麼民進黨不敢仿效國民黨在過去兩次行使監委同意權時，採取開放投票的態度呢？第二，為什麼民進黨在奪回議場的主控權後，不立即和在野黨協商，重新展開實質審查程序，而是要用充滿瑕疵的多數暴力強渡關山呢？

孫大千說，第三，為什麼蔡英文始終不敢大聲地告訴全台灣的人民，陳菊在過去擔任高雄市長的所作所為，可以做為完美的官員典範呢？

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