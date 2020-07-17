不在場投票真相還原　陳瑩表決卡「誤插」張宏陸

▲國民黨團佔領主席台，游錫堃趁亂表決通過民進黨團提案。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會17日進行監察院人事同意權案投票，國民黨團不滿立法院長游錫堃16日混亂表決，通過民進黨團提案，將監察院人事同意權案提報院會，質疑民進黨立委陳瑩「人在電視台錄影，卻有投票紀錄」，質疑陳瑩冒名投票、涉嫌偽造文書。對此，立法院秘書長林志嘉17日表示，因現場混亂一度發生搶卡片的狀況，以至於陳瑩的卡片誤插至有出席的民進黨立委張宏陸座位。

立法院臨時會14日審查監察院長被提名人陳菊，藍綠黨團皆發起甲級動員應戰，國民黨團發動佔領議場主席台，導致陳菊無法在表定時間上台接受詢問，陳菊也於接近中午在民進黨立委的護送下順利離開立法院。此後，由於國民黨立委持續佔領主席台，議場設備也遭到破壞，審查會因而無法依原定議程進行。

為使監察委員人事同意權案能在17日順利表決，民進黨立委16日下午發動「清場」，藍綠經過約50分鐘的激烈推擠後，游錫堃趁亂宣布開會，以贊成53人、反對4人之票數，通過民進黨團提案，停止說明及詢答，將監察院人事同意權案，提報院會，以無記名投票表決。

不過，國民黨團總召林為洲17日上午指出，16日的全院審查會陳瑩並不在現場，但卻顯示有投票，陳瑩在電視台錄影至下午5時許，投票燈亮時卻為下午4時47分，證明陳瑩不在現場卻出席投票。

▲民進黨立委陳瑩（綠衣者）。（圖／記者屠惠剛攝）



林為洲批評，立法院根本沒確認哪位委員在場就插下票卡，且按照議事規則慣例，必須要議事人員確認立委在場才能插卡，其他委員也不會幫別人插卡，等於冒名頂替陳瑩插卡，整個投票過程是無效的。

有關國民黨團質疑院會投票效果，林志嘉17日午間表示，表決卡發卡無分黨派，當天議事人員皆依例發放，並無刻意不發單一政黨委員之情事，也依當日出席委員數發放，現場也依例進行紀錄。

林志嘉指出，國民黨團質疑陳瑩及無黨籍立委林昶佐未出席卻有列入投票紀錄，經了解林昶佐確實有出席投票，也因現場混亂一度發生搶卡片的狀況，導致陳瑩的卡片誤插至張宏陸的座位上，以至於表決時張宏陸按下同意鍵，螢幕紀錄卻為陳瑩，張宏陸的同意票反而沒紀錄到，投票總數及結果不變。

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