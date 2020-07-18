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國民黨猛攻陳菊卻變相放水　立院人士直呼「監委被提名人賺最多」

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▲▼立法院臨時會表決監察委員人事同意權案,投票結束開始進行開票作業,國民黨立委丟水球。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院臨時會表決監察委員人事同意權案，國民黨立委丟水球阻撓開票進行。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會17日進行監察院長及監察委員人事同意權案投票，藍綠黨團數度爆發肢體衝突，陳菊最終獲得65張同意票出任監察院長，其餘26位監察委員被提名人，也獲得出席立委過半數同意票，監察院人事同意權案正式通過。國民黨團將砲火集中在陳菊，卻「變相放水」其他26位監委被提名人，就有立院人士私下表示，最後的結論就是「監委不用考試就拿到資格，他們賺最多」。

立法院臨時會本週排定處理監察院人事同意權案，根據議程規劃，監察院人事同意權案於13日舉行公聽會、14日上午進行監察院長被提名人陳菊審查會、7月14日下午至7月16日進行監察委員被提名人審查會，並於17日進行監察院人事同意權案表決。

立法院長游錫堃17日下午2時正式宣布，陳菊獲得65張同意票、3張不同意票、3張無效票，同意為監察院長兼國家人權委員會主任委員。此外，其餘26位監察委員被提名人，也獲得出席立委過半數同意票，監察院人事同意權案正式通過。

▲▼立法院臨時會表決監察委員人事同意權案,立法院長游錫堃宣布陳菊以65票通過出任監察院長。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院長游錫堃宣布陳菊以65票通過出任監察院長。（圖／記者李毓康攝）

本次通過的監察委員分別為總統府原轉會委員鴻義章、勵馨基金會執行顧問紀惠容、前民進黨立委王榮璋、台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長葉大華，以及現任監委田秋堇、王幼玲、高涌誠、趙永清、蔡崇義、林盛豐、王美玉。

其他19位通過的監委人選，則包括前教育部政務次長范巽綠、前台北市副市長陳景峻、前民進黨立委葉宜津、最高檢察署檢察官郭文東、衛福部政務次長蘇麗瓊、審計部副審計長王麗珍、黨產會副主委施錦芳、中山大學教授林文程、世新大學教授賴鼎銘、律師林國明、律師張菊芳、台大醫學系教授兼醫師蕭自佑、會計師賴振昌、醫師林郁容，以及東華大學原民院院長浦忠成。

回顧國民黨團在本次人事同意權案上的戰術，選擇將炮火集中在院長被提名人陳菊，14日起就以佔領主席台訴求「拒絕政治酬庸」、「撤回提名」，雖然成功以杯葛議事的方式，阻擋被提名人上台報告及備詢，但於此同時，陳菊與其他26位被提名人仍然在14日至16日分批進入議場完成簽到，也因此游錫堃才會在16日下午表決通過民進黨團提案，監察院人事同意權案提報院會，以無記名投票表決。

事實上，本次監委提名的過程中，包括高涌誠、蔡崇義、賴振昌等人都曾爆發爭議，被視為「英系監委」高涌誠曾在調查司法案件時多次擦槍走火惹惱司法界；法官出身的蔡崇義，更一度傳為監察院副院長人選，卻也多次遭質疑介入司法案件；台聯出身的賴振昌則是在日前被爆料在北投住家興建違章建築。

此外，包括范巽綠、陳景峻、葉宜津、王榮璋等人也皆有民進黨背景色彩，國民黨訴求「拒絕政治酬庸」，卻放棄在全院審查會質詢監委被提名人，且在17日中午陳菊的開票結果出爐，其餘26位監委被提名人仍在進行開票時，國民黨團便結束場內抗爭，轉往議場外召開記者會，等同是再一次放棄對監察委員被提名人表態。

▲立法院通過陳菊監察院長人事案，國民黨團議場外召開記者會抗議作票，總召林為洲發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳菊開票結束後，國民黨團於議場外召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

游錫堃在17日下午2時宣布，監察院長被提名人陳菊獲得65張同意票，其餘26位監察委員被提名人，也獲得出席立委過半數同意票，監察院人事同意權案正式通過，並由陳菊出任監察院長兼任國家人權委員會主任委員。此時，議場內僅留下多位民進黨立委，國民黨團召開記者會結束後，則準備前往北檢告發民進黨立委陳瑩冒名投票。

不具名的民進黨立委私下表示，國民黨團在本次抗爭中的訴求不是不行，但是在強烈的鋪陳下是「吃力不討好」，期間還衍生出「肚子頂到又不會懷孕」等爭議事件，不只是立法院黨團自己歪掉，包括整個黨都已經清楚地讓社會大眾做出赤裸裸的評價，對國民黨來說是大扣分。

有立院人士說，從整場抗爭活動來看，光是在國民黨立委陳雪生遭民進黨立委范雲指控性騷擾一事，就不知道輸掉多少女性選票，也違反所有理性人的認知，大家會覺得「國民黨的性平認知只有到這裡」，雖然讓國民黨成功博得版面，但全部都是複評，最後的結論就是「監委不用考試就拿到資格，他們賺最多」。

民進黨立委陳亭妃認為，國民黨利用了各種杯葛的方式拒絕審查、拒絕投票，但立法院還是依照程序，將監察委員與監察院長順利產生，國民黨要聲請釋憲根本是「歹戲拖棚」，只是在損耗自己的能量，真的對於整件事情一點意義都沒有，而且也無法取得台灣人民的認同。

民進黨立委許智傑則說，人事同意權議程早已經排入審查和詢答，最後以無記名投票方式同意，是因為國民黨杯的葛才導致詢答無法進行，且根據立法院內規，最後的投票同意仍是合法有效。

▲▼立法院臨時會表決監察委員人事同意權案,陳菊以65票通過出任監察院長。（圖／記者李毓康攝）

▲陳菊以65票通過出任監察院長。（圖／記者李毓康攝）

民進黨團總召柯建銘指出，國民黨最大的邏輯錯誤，就是不行使同意權，卻反過來說違法違憲， 國民黨團在表決時自己也領了25張票，並投下2張無效票，代表國民黨也認同投票行為的適法性，「我要提醒所有在野黨，違法違憲是你們自己做賊喊捉賊、心虛，隨便找個題目蹭聲量」。而根據大法官釋字第632號解釋，總統有提名的義務，立法院有行使同意權的義務，因此在憲政體制下，必須尊重憲政體制。

游錫堃受訪時則表示，身為立法院長有責任安排審查，不僅公聽會有如期召開，全院審查會也照進度在走，「該做的安排都安排了，但如果有立委不來，責任應該在他們」，看到臨時會這幾天的發展，自己感到有點難過。

國民黨團在本次的監察院人事同意權案上，雖然集中火力猛批陳菊，卻等於是「變相放水」其餘26位被提名人，也無怪乎柯建銘會說，「國民黨不要只學柯建銘的所有招數，要學柯建銘的所有思維」。

▼民進黨團總召柯建銘。（圖／記者李毓康攝）

▲▼民進黨立法院黨團召開[衝突結束,朝野合作廢考監]記者會,柯建銘。（圖／記者李毓康攝）

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