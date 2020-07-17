完整名單曝光！蔡英文提名27位監委　全數獲立院表決通過

▲立法院臨時會表決監察委員人事同意權案，陳菊以65票通過出任監察院長。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會17日上午進行監察院長及監察委員人事同意權案投票，投票完整結果於下午2時出爐，由立法院長游錫堃宣布，監察院長被提名人陳菊獲得65張同意票，其餘26位監察委員被提名人，也獲得出席立委過半數同意票，監察院人事同意權案正式通過，並由陳菊出任監察院長兼任國家人權委員會主任委員。

總統府於6月22日宣布第6屆監察委員提名人選，包括由前總統府秘書長陳菊出任監察院長等27人，副院長等2遺缺暫時保留。立法院自6月29日起召開臨時會，監察院人事同意權案於13日舉行公聽會、14日上午進行監察院長被提名人陳菊審查會、7月14日下午至7月16日進行監察委員被提名人審查會，並於17日進行監察院人事同意權案表決。

▲立法院臨時會表決監察委員人事同意權案，國民黨立委朝主席台丟水球。（圖／記者李毓康攝）



立法院臨時會14日審查監察院長被提名人陳菊，藍綠黨團皆發起甲級動員應戰，國民黨團發動佔領議場主席台，導致陳菊無法在表定時間上台接受詢問，陳菊也於接近中午在民進黨立委的護送下順利離開立法院。此後，由於國民黨立委持續佔領主席台，議場設備也遭到破壞，審查會因而無法依原定議程進行。

為使監察委員人事同意權案能在17日順利表決，民進黨立委約於16日下午2時陸續抵達議場，國民黨立委則聚集在主席台上準備應戰，隨後於下午3時46分，民進黨團正式啟動「清場」。雙方僵持至下午4時36分，游錫堃正式進入議場宣布開會，宣讀民進黨團提案，監察院人事同意權案審查會因主席台被占據，會議無法進行，致使被提名人無法說明，建請停止說明及詢答，提報院會以無記名投票表決。

▲國民黨立委李德維朝主席台丟水球。（圖／記者李毓康攝）



立法院臨時會14日上午行使監察院人事同意權案投票，為確保議事順利進行，民進黨團在16日晚間夜宿議場，並在17日上午7時準時進入議場。游錫堃於17日上午9時11分進入議場宣布開會，宣布投票截止時間為中午12時，並請工作人員布置投票所，但遭到多名國民黨立委推倒圈票處及搬離票匭，國民黨立委鄭正鈐甚至將圈票處丟出立法院區外。

游錫堃於中午12時準時宣布開票，總計有93人領票、20人未領票，陳菊獲得65張同意票、3張不同意票、3張無效票，由游錫堃宣布陳菊同意為監察院長兼國家人權委員會主任委員。此外，其餘26位監察委員被提名人，也獲得出席立委過半數同意票，游錫堃於下午2時宣布，考試院人事同意權案正式通過。

本次通過的監察委員分別為總統府原轉會委員鴻義章、勵馨基金會執行顧問紀惠容、前民進黨立委王榮璋、台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長葉大華，以及現任監委田秋堇、王幼玲、高涌誠、趙永清、蔡崇義、林盛豐、王美玉。

其他19位通過的監委人選，則包括前教育部政務次長范巽綠、前台北市副市長陳景峻、前民進黨立委葉宜津、最高檢察署檢察官郭文東、衛福部政務次長蘇麗瓊、審計部副審計長王麗珍、黨產會副主委施錦芳、中山大學教授林文程、世新大學教授賴鼎銘、律師林國明、律師張菊芳、台大醫學系教授兼醫師蕭自佑、會計師賴振昌、醫師林郁容，以及東華大學原民院院長浦忠成。

中華民國憲法增修條文第7條明定，監察院設監察委員29人，並以其中1人為院長、1人為副院長，任期6年，由總統提名，經立法院同意任命之。

《立法院職權行使法》也規定，監察院人事同意權之行使，不經討論，交付全院委員會審查，審查後提出院會以無記名投票表決，經超過全體立法委員1/2之同意為通過。目前立委總數為113席，因此只要獲57張同意票，即為通過。

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