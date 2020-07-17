監察院人事案通過　陳菊：全力以赴、落實「人權立國」理想

▲陳菊出任監察院院長。（圖／翻攝陳菊臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

監察院人事案17日於立法院投票通過，由陳菊接任監察院長，而總統蔡英文提名的27位監委也全數過關。對此，陳菊透過臉書表示，「我將會全力以赴，面對我的責任。」

陳菊感謝立法院剛剛完成同意權行使，通過總統提名的監察委員名單，她相信，紛擾會過去，未來的監察院，會用實際的作為證明，它能夠更超然、更公正、更嚴謹行使職權，也加強社會溝通，讓審議過程更公開透明，讓人民更具有信任感。

陳菊也提到，國家人權委員會將成為國家的「良心」，調查對人權的侵害以及歧視事件，推動人權教育，進行人權外交，落實台灣「人權立國」的理想；未來，若修憲共識順利達成，決定對監察權進行結構性的改革，「我也將全力配合進行監察院的轉型，以確保監察權順利換軌、國家人權機構能夠繼續運作。」

陳菊說，在這過程之中，有許多傷害與打擊鋪天蓋地而來，今天以後，這些風雨也仍然不會止息，但即使艱難，仍將繼續踽踽前行，相信台灣可以改變，而且越來越好，化解歧見和疑慮。

陳菊感謝過去一路同行的人，感謝未來要一起走上這道路的人，「我會將餘生奉獻給我從政的初衷，為建立一個沒有恐懼、沒有壓迫的美好社會，堅持到底，永不放棄。」

立法院長游錫堃於中午12時準時宣布開票，總計有93人領票、20人未領票，陳菊獲得65張同意票、3張不同意票、3張無效票，由游錫堃宣布陳菊同意為監察院長兼國家人權委員會主任委員。此外，其餘26位監察委員被提名人，也獲得出席立委過半數同意票，游錫堃於下午2時宣布，考試院人事同意權案正式通過。

本次通過的監察委員分別為總統府原轉會委員鴻義章、勵馨基金會執行顧問紀惠容、前民進黨立委王榮璋、台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長葉大華，以及現任監委田秋堇、王幼玲、高涌誠、趙永清、蔡崇義、林盛豐、王美玉。

其他19位通過的監委人選，則包括前教育部政務次長范巽綠、前台北市副市長陳景峻、前民進黨立委葉宜津、最高檢察署檢察官郭文東、衛福部政務次長蘇麗瓊、審計部副審計長王麗珍、黨產會副主委施錦芳、中山大學教授林文程、世新大學教授賴鼎銘、律師林國明、律師張菊芳、台大醫學系教授兼醫師蕭自佑、會計師賴振昌、醫師林郁容，以及東華大學原民院院長浦忠成。

▲立法院臨時會表決監察委員人事同意權案，陳菊以65票通過出任監察院長。（圖／記者李毓康攝）