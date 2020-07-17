快訊／65：3！民進黨立委強行投票表決　陳菊通過出任監察院長

記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會17日上午進行監察院長及監察委員人事同意權案投票，投票於中午結果出爐，由立法院長游錫堃宣布，監察院長被提名人陳菊獲得65張同意票，其餘26位監察委員被提名人，也獲得出席立委過半數同意票，監察院人事同意權案正式通過，並由陳菊出任監察院長兼任國家人權委員會主任委員。

總統府於6月22日宣布第6屆監察委員提名人選，包括由前總統府秘書長陳菊出任監察院長等27人，副院長等2遺缺暫時保留。立法院自6月29日起召開臨時會，考試院人事同意權案於13日舉行公聽會、14日上午進行監察院長被提名人陳菊審查會、7月14日下午至7月16日進行監察委員被提名人審查會，並於17日進行監察院人事同意權案表決。

▲立法院臨時會表決監察委員人事同意權案，國民黨立委進入議院推倒票匭圈票處並撕毀選票。（圖／記者李毓康攝）



立法院臨時會14日審查監察院長被提名人陳菊，藍綠黨團皆發起甲級動員應戰，國民黨團發動佔領議場主席台，導致陳菊無法在表定時間上台接受詢問，陳菊也於接近中午在民進黨立委的護送下順利離開立法院。此後，由於國民黨立委持續佔領主席台，議場設備也遭到破壞，審查會因而無法依原定議程進行。

為使監察委員人事同意權案能在17日順利表決，民進黨立委約於16日下午2時陸續抵達議場，國民黨立委則聚集在主席台上準備應戰，隨後於下午3時46分，民進黨團正式啟動「清場」。雙方僵持至下午4時36分，游錫堃正式進入議場宣布開會，宣讀民進黨團提案，監察院人事同意權案審查會因主席台被占據，會議無法進行，致使被提名人無法說明，建請停止說明及詢答，提報院會以無記名投票表決。

▲立法院臨時會表決監察委員人事同意權案，陳菊以65票通過出任監察院長。（圖／記者李毓康攝）

立法院臨時會14日上午行使監察院人事同意權案投票，為確保議事順利進行，民進黨團在16日晚間夜宿議場，並在17日上午7時準時進入議場。游錫堃於17日上午9時11分進入議場宣布開會，宣布投票截止時間為中午12時，並請工作人員布置投票所，但遭到多名國民黨立委推倒圈票處及搬離票匭，國民黨立委鄭正鈐甚至將圈票處丟出立法院區外。

眼見國民黨立委不斷以保溫瓶敲擊桌子干擾投票進行，甚至強行將票匭拆除，議事人員則將票匭改到一旁的電話亭空間，民進黨立委陸續至北區領票處領票、投票，多名民進黨女立委則層層包圍北區票匭，讓圈完票的民進黨立委能順利投票。

投票過程中，為參加任何黨團的無黨籍立委林昶佐、台灣基進立委陳柏惟欲前往南區圈票處圈票時，也遭到國民黨立委陳玉珍等人阻擋，雙方爆發推擠衝突，民進黨立委賴品妤等人也立刻上前幫忙，兩人最終皆排除障礙完成投票。

此外，國民黨團總召林為洲也一度跳上主席台，疑似想從主席台上拉下游錫堃，藍綠再度爆發正面衝突，然而衝突僅持續不到5分鐘，就遭民進黨立委化解。游錫堃約於上午10時30分完成投票，期間由立法院副院長蔡其昌鎮守主席台。

▲立法院臨時會處理監察委員人事同意權案，國民黨立委進入議院推倒票匭圈票處並撕毀選票。（圖／記者李毓康攝）



游錫堃於中午12時準時宣布開票，總計有93人領票、20人未領票，陳菊獲得65張同意票、3張不同意票、3張無效票，由游錫堃宣布陳菊同意為監察院長兼國家人權委員會主任委員。此外，其餘26位監察委員被提名人，也獲得出席立委過半數同意票，考試院人事同意權案正式通過。

本次監察委員被提名人分別為總統府原轉會委員鴻義章、勵馨基金會執行顧問紀惠容、前民進黨立委王榮璋、台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長葉大華，以及現任監委田秋堇、王幼玲、高涌誠、趙永清、蔡崇義、林盛豐、王美玉。

其他19位監委被提名人，則包括前教育部政務次長范巽綠、前台北市副市長陳景峻、前民進黨立委葉宜津、最高檢察署檢察官郭文東、衛福部政務次長蘇麗瓊、審計部副審計長王麗珍、黨產會副主委施錦芳、中山大學教授林文程、世新大學教授賴鼎銘、律師林國明、律師張菊芳、台大醫學系教授兼醫師蕭自佑、會計師賴振昌、醫師林郁容，以及東華大學原民院院長浦忠成。

▼監察委員人事同意權案開票。（圖／記者李毓康攝）

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