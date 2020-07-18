民進黨團指控國民黨6大犯罪行為　鄭運鵬：該提起公訴的「一件都不能少」

▲無黨籍立委林昶佐遭國民黨立委陳玉珍阻擋投票。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會17日進行監察院長及監察委員人事同意權案投票，藍綠黨團數度爆發肢體衝突，民進黨團幹事長鄭運鵬18日表示，國民黨團在這幾波衝突中破壞議事慣例，破壞議事衝突「立委對立委」的規矩，執迷不悟，打人喊救人，要求立法院和保警，該提起公訴的「一件都不能少」。

立法院臨時會17日上午行使監察院人事同意權案投票，國民黨立委不斷以保溫瓶敲擊桌子干擾投票進行，甚至強行將票匭拆除，議事人員則將票匭改到一旁的電話亭空間，民進黨立委陸續至北區領票處領票、投票，多名民進黨女立委則層層包圍北區票匭，讓圈完票的民進黨立委能順利投票。

投票過程中，為參加任何黨團的無黨籍立委林昶佐、台灣基進立委陳柏惟欲前往南區圈票處圈票時，竟遭到國民黨立委陳玉珍等人阻擋；國民黨團總召林為洲也一度跳上主席台，疑似想從主席台上拉下游錫堃，然而衝突僅持續不到5分鐘，就遭民進黨立委化解。

對此，鄭運鵬18日痛批，國民黨團也差不多一點，暴力烙人拿凶器，還想打人喊救人。

▲民進黨團幹事長鄭運鵬指控國民黨攜帶鐵鎚進議場。（圖／記者李毓康攝）



鄭運鵬表示，整個臨時會從國民黨團刻意製造暴力衝突以來，黨團立委不夠，就烙助理前線壯膽，造成助理開始脫序在院內參與衝突，充人數擋監察院長被提名人陳菊，甚至衝撞民進黨立委，連國民黨立委都闖進民進黨團辦公室攻擊黨團助理，破壞黨團辦公室。

鄭運鵬指出，民進黨團窮盡一切可能，呼籲國民黨適可而止，國民黨團卻變本加厲，並列舉出國民黨團有憑有據的6項犯罪犯規行為，包括破壞議場釘鋼釘意圖傷人；攜帶鐵鎚及大支鋼釘腳架進議場；助理衝撞立法委員；助理推擠保警妨礙公務；立委手伸入林昶佐口袋搶選票；以及三位新科立委闖進民進黨團辦公室，攻擊黨團助理、破壞黨團財物。

鄭運鵬說，國民黨團打人喊救人，在17日的議場衝突再度攜帶擴音器進場要破壞立法院長游錫堃議事宣告，早已違法違反過去不攜帶擴音器進議場的慣例，民進黨立委趁機移開到議場外收放，國民黨三位立委竟然學習過去闖民進黨競選總部的劣行，帶著媒體記者，藉故闖進民進黨團恐嚇破壞。

鄭運鵬表示，國民黨團的離譜行為，現場除了造成黨團助理的恐懼，也有駐點記者被驚嚇到，囂張至極還敢去報案討拍，不但讓他瞠目結舌，也已經超越民進黨團可以忍受的底線。

鄭運鵬指出，國民黨團在這幾波的衝突破壞議事慣例，破壞議事衝突「立委對立委」的規矩，執迷不悟，打人喊救人，他正式要求立法院和保警，該提起公訴的「一件都不能少」，自己本人也可以親自出庭作證，因為公家機關被國民黨團糟蹋至此，不需要再鄉愿息事寧人。

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