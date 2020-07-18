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立院下週拚「國民法官法」三讀　參審、陪審仍無共識

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▲▼立法院院會 進入法案審查 表決大戰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院下週審國民法官法，朝野尚無共識，恐掀表決大戰。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

立法院臨時會下周擬處理國民法官法草案等案，但包括適用案件範圍、國民法官年齡、終局評議等關鍵條文，朝野黨團先前協商18小時，仍未取得共識，而本案保留條文約100條，院會處理時不免掀起表決大戰。

攸關台灣司法重大變革的人民參與刑事審判，制度選擇上到底要採參審制抑或陪審制，還是國民法官制或參審陪審兩制併行，法界爭論許久。

立法院長游錫堃3日、6日召集黨團協商，討論司法院、行政院及民進黨立委周春米所提國民參與刑事審判法草案（共有113條），以及國民黨立法院黨團所提公民參與刑事審判法草案、台灣民眾黨立法院黨團所提國民參與刑事審判法草案。

這2天的協商共歷時18小時，保留約100條條文，光是法案名稱部分，朝野黨團就無法達成共識。

根據各草案版本及各黨團協商時提出的主張或修正動議（條文），就法案名稱部分，民進黨立法院黨團建議改為「國民法官法」，國民黨團主張改為「公民審判法」。

對於外界關注的適用案件範圍，民進黨團建議條文為，所犯最輕本刑10年以上有期徒刑之罪或「故意犯罪因而發生死亡結果者」。

民眾黨團、國民黨團則認為應採參審陪審兩制併行；採參審制審理的案件為所犯最輕本刑7年以上有期徒刑之罪等，採陪審制審理的案件，則是犯貪污治罪條例、反滲透法、刑法內亂及外患罪章、妨害公務等罪。

時代力量黨團主張，被告所犯最輕本刑為3年以上有期徒刑且未認罪的案件，第一審程序應行陪審團審判。

至於選任國民法官的年齡資格，司法院版及民進黨團建議條文，均規定為23歲，在野黨團則主張應改為18歲。

關於終局評議或科刑評議部分，事涉制度選擇；民進黨團建議條文為，由3名法官與6名國民法官就事實的認定、法律的適用及科刑共同討論，即全程「合審合判」，由素人與職業法官共同決定被告有罪與否，倘若有罪，再一起決定被告的刑度。

國民黨團版本規定，行公民參與審判的案件，由法官3人及參審人6人共同進行審判。

民眾黨團版本則指出，參審制案件由3名法官及6名國民法官共同進行審判；陪審制案件由國民法官9人或12人組成的陪審團進行審判，另法官1人為擔任審判長指揮程序，及於陪審團認定有罪之後，決定被告刑度（非死刑案件之科刑）。

時力黨團版則是由9名陪審員組成的陪審團「獨立決定」被告是否有罪；倘若被告有罪，由審判長與陪審團就科刑的種類與範圍進行討論及做成決定。

至於各黨團最終提出的修正動議版本，須以在院會處理時提出的版本為主。

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