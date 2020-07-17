立院通過陳菊監院人事案　蔡英文：感謝立委的辛勞！





▲蔡英文。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立法院臨時會17日上午進行監察院長及監察委員人事同意權案投票，投票完整結果於下午2時出爐，監察院長被提名人陳菊獲得65張同意票，其餘26位監察委員被提名人，也獲得出席立委過半數同意票。總統府發言人丁允恭轉述，總統蔡英文對此表達感謝。

針對立法院在17日正式通過第六屆監察委員人事同意權案，總統府發言人丁允恭表示，蔡英文對此表達感謝，也特別謝謝立委在議事處理期間的辛勞。

丁允恭說，依據憲法以及大法官釋字632號解釋文，總統及立法院各自有提名及行使同意權的憲政義務。如今相關程序已經完成，蔡英文期待下屆監察院長及監察委員正式上任後，能善盡憲法賦予的職責，盡心為人民服務，確保公平正義的實現。特別是新設置的國家人權委員會更是任重道遠，務必要落實憲法對人權的保障，以無負國民所託。

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