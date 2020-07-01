賴品妤「衝議場仆街」笑翻2.6萬網友　她自嘲：能打敗自己的只有我自己

▲民進黨立委賴品妤在立院議場的許多逗趣表情被做成網路迷因。（圖／翻攝自Facebook／品妤賴）



記者吳美依／綜合報導

國民黨因抗議監察院人事案占領立法院，藍綠立委推擠畫面被網友做成搞笑哽圖，民進黨立委賴品妤比讚、展示鐵鍊等逗趣表情也成為臉書粉絲專頁「迷因力量」的創作素材。她29日在臉書分享自己在議場「仆街」的照片，自嘲表示，「能打敗自己的只有我自己」。

？？？？？能打敗自己的只有我自己。 PHOTO：ShihHsun Chao 由品妤賴發佈於 2020年6月29日 星期一

賴品妤發文表示，她在立法院現場「默默仆街」了，一聽到許多快門聲，心裡就覺得非常不妙，稍後貼出照片自嘲，「能打敗自己的只有我自己」。她說，立委林宜瑾當時還表示，「剛看到妳在地上還以為是國民黨的，差點壓上去！」

國民黨立委28日占據立法院議場，歷經19小時抗爭之後，於29日中午被民進黨立委清場。雙方在此過程中發生許多肢體衝突，成為網友搞笑創作素材。賴品妤先前曾貼出手拿飲料杯比讚的照片，說自己像是「辦公室進不去的職員」，「迷因力量」也把她展示鐵鍊等其他逗趣表情做成多張哽圖，笑稱賴是整場運動中「最歡樂的人」。

紙蓮花運動中最歡樂的人 本日你最紅： 賴品妤立委 由迷因力量發佈於 2020年6月29日 星期一

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