哈利爆不適應新生活「幽閉恐懼症」纏身！疫情時遠離王室…被罪惡感淹沒

▲英國薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）哈利王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan Markle）淡出王室，遷居美國洛杉磯。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

英國哈利王子與妻子梅根今年宣布卸下王室身分，遷居美國洛杉磯。作家蒂萊特（Andy Tillett）與霍華德（Dylan Howard）在他們出版的新書裡透露，哈利很難適應新生活，也因在新冠肺炎疫情期間離開王室「飽受折磨」、「被罪惡感淹沒」，甚至出現幽閉恐懼症（Cabin Fever）。

2名作家在《王室戰爭：哈利梅根與溫莎王朝驚人分裂的內幕》（Royals At War: The Inside Story of Harry and Meghan's Shocking Split With the House of Windsor）一書中提到，哈利一開始對於搬家感到興奮，但卻發現自己很難適應洛杉磯的新生活，不但非常想念家人，也因離開王室的決定「暗中飽受折磨」。

《太陽報》引述書中內容報導，此情況在71歲的查爾斯王儲（Prince Charles）確診時更加惡化。哈利因為自己在疫情期間遠離王室而感到痛苦，甚至「被罪惡感淹沒」。一名消息人士透露，「最重要的是，他得了幽閉恐懼症。這與理想情況差得遠了」。

但是，消息人士也提到，38歲的梅根正在盡最大努力，支持丈夫展開新生活，希望疫情結束以後情況就會好轉，「她向哈利保證，一旦事情恢復正常，他（哈利）一定會愛上洛杉磯的新生活。梅根想要帶他去爬山，談談當地的馬球俱樂部，以及他會多麼熱愛衝浪。」

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