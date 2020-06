哈利爆不適應新生活「幽閉恐懼症」纏身！疫情時遠離王室…被罪惡感淹沒

▲英國薩塞克斯公爵(Duke of Sussex)哈利王子(Prince Harry)與夫人梅根(Meghan Markle)淡出王室,遷居美國洛杉磯。(圖/路透)

記者吳美依/編譯

英國哈利王子與妻子梅根今年宣布卸下王室身分,遷居美國洛杉磯。作家蒂萊特(Andy Tillett)與霍華德(Dylan Howard)在他們出版的新書裡透露,哈利很難適應新生活,也因在新冠肺炎疫情期間離開王室「飽受折磨」、「被罪惡感淹沒」,甚至出現幽閉恐懼症(Cabin Fever)。

2名作家在《王室戰爭:哈利梅根與溫莎王朝驚人分裂的內幕》(Royals At War: The Inside Story of Harry and Meghan's Shocking Split With the House of Windsor)一書中提到,哈利一開始對於搬家感到興奮,但卻發現自己很難適應洛杉磯的新生活,不但非常想念家人,也因離開王室的決定「暗中飽受折磨」。

《太陽報》引述書中內容報導,此情況在71歲的查爾斯王儲(Prince Charles)確診時更加惡化。哈利因為自己在疫情期間遠離王室而感到痛苦,甚至「被罪惡感淹沒」。一名消息人士透露,「最重要的是,他得了幽閉恐懼症。這與理想情況差得遠了」。

但是,消息人士也提到,38歲的梅根正在盡最大努力,支持丈夫展開新生活,希望疫情結束以後情況就會好轉,「她向哈利保證,一旦事情恢復正常,他(哈利)一定會愛上洛杉磯的新生活。梅根想要帶他去爬山,談談當地的馬球俱樂部,以及他會多麼熱愛衝浪。」

