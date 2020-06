14歲少年自摔後「脫光衣服繼續騎單車」　失蹤6天離奇陳屍下水道

▲英國北愛爾蘭一名14歲少年離奇失蹤6天以後被發現陳屍下水道。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)



記者吳美依/綜合外電報導

英國北愛爾蘭的14歲少年諾亞.多諾霍(Noah Donohoe)於21日騎著自行車不慎自摔,他爬起來後繼續騎車,卻在諾斯伍德路( Northwood Road)脫光衣服,一度被民眾目擊赤裸模樣,接下來就離奇失蹤。警方經過6天搜索,27日終於在下水道中尋獲少年遺體。

綜合《鏡報》、《貝爾法斯特電報》報導,諾亞21日晚間騎著自行車,行經皇后北街與約克街附近時不慎自摔。警方在聲明中轉述目擊者說法,「我們相信諾亞又騎上自行車,騎到諾斯伍德路以後丟棄所有衣服。不久之後,他被看見赤裸地騎車。我們認為,諾亞之後也放棄自行車,步行離開這個區域」。

Body found in search for teen who vanished after 'hitting head in bike fall' https://t.co/rM7MLzAgtT pic.twitter.com/jF1Yea6WPR