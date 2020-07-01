國民黨突襲立院「吃便當、要求開冷氣」　費鴻泰爆氣回嗆了

▲國民黨團攻占立法院21小時，遭民進黨1小時奪回。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨立院黨團突襲立院，上演「藍版太陽花」。事後，民進黨立委羅致政在臉書貼出藍委吃便當的照片，揶揄「看來是餓壞了」，引發網友熱議。對此，國民黨立委費鴻泰29日氣憤回嗆，「難道你不吃飯嗎？難道不可以吃飯嗎！」

民進黨新北市議員李坤城在《新聞面對面》表示，國民黨佔領立法院21小時，正當性是什麼？中心思想是什麼？人民得到了什麼訊息和印象？到目前為止完全不知道，只有「我們要開冷氣！我們要開燈，然後結束之後，我們要吃飯！」

▲抗爭落幕後，國民黨立委吃便當。（圖／翻攝自臉書／羅致政）

李坤城指出，抗議陳菊就任監察院長的議題強度足夠嗎？民間團體、社運團體都支持嗎？還是只有國民黨自己的外圍團體？如果佔領立院沒有得到人民支持，那注定只是一場鬧劇，如果國民黨只學到民進黨的皮毛，沒意識到抗爭需要完整論述支持，那就是東施效顰，注定永遠是在野黨。

對此，費鴻泰氣憤回應，不要雙重標準，國民黨吃便當的時候，民進黨在幹嘛？你也在吃便當阿，當時抗爭結束大約是12點10分，院長游錫堃出來說話、表決後散會，國民黨的人留下來是為了繼續抗爭，「你（李坤城）剛才講那個口氣吃飯，難道你不吃飯？1點半的時候難道不可以吃飯嗎？」

▲費鴻泰回嗆李坤城，「難道不可以吃飯嗎？」（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

李坤城認為，國民黨要求開冷氣、電燈，已經模糊焦點，若不在乎外界看法，只是自己玩自己的，抗爭注定失敗。費鴻泰忿忿不平，強調國民黨立委整夜睡得很辛苦，都是趴著睡覺，「我也不知道有誰去要求開冷氣！」

現場來賓聽聞，紛紛齊聲回答「就是林為洲阿！」費鴻泰略顯尷尬，強調可能是林為洲一個人的好意，但他真的不曉得是誰去聯絡，誰去要求開冷氣。