別再假設「美國還想當老大」　梅克爾警告：世界各國應深刻反省

▲德國總理梅克爾（Angela Merkel）警告，世界各國不應再繼續假設美國想要成為世界領袖。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

德國總理梅克爾（Angela Merkel）接受歐洲6間媒體聯合採訪時表示，世界不能再假設美國想要成為全球國家的領袖，而必須對此深刻反省。她被問及駐德美軍裁撤爭議時回應，美國在歐洲駐軍符合自身利益，德國也將持續加強軍事能力。

梅克爾表示，世界各國不能再理所當然地假設，美國仍然希望成為世界領袖，如果美國向此角色揮手告別，各國反而必須重新調整政策與戰略的優先事項，「我們從小就知道美國想要成為世界強國，如果美國現在自願想要退出這個角色，我們將必須進行非常深刻的反省」。

梅克爾是第一位出身東德「鐵幕」的總理，過去也時常提到對於美國國際影響力的欽佩之心。她日前接受英國《衛報》、《南德意志報》（Süddeutsche Zeitung）、法國《世界報》（Le Monde）、西班牙《先鋒報》（ La Vanguardia）、義大利La Stampa與波蘭的《政治周刊》（ Polityka）六間媒體採訪時，發表了上述評論。

▲梅克爾（Angela Merkel）是第一位出身東德的德國總理。（圖／路透）



梅克爾政府屢次被抨擊軍事開支太低，美國總統川普最近又宣布計畫裁撤9500名駐德美軍，批評聲浪更加激烈。她在採訪中提到，「駐德美軍不只協助保護德國與北約的歐洲國家，也保護了美國的利益」，談及德國軍事開支時表示，「我們已經在國防上增加開支，近年取得很大的增幅」，並將會持續加強軍事能力。

《衛報》指出，梅克爾提出的「深刻反省」似乎不支持法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）所謂的歐洲「戰略自治」，也就是不依靠美國力量，防衛歐洲大陸。她以中國、印度等各國為例說明，「有很多令人信服的理由，支持持續致力建立一個跨大西洋防衛社群，以及我們共享的核武保護傘。但歐洲與冷戰時期相比，當然需要承擔更多負擔。」

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