全家族28人染疫！他淚訴60歲爸「父親節前夕病逝」　最後對話留遺憾

▲美國加州60歲男子威達爾（Vidal Garay）在父親節前夕死於新冠肺炎。（圖／翻攝GoFundMe）

記者吳美依／編譯

美國再掀新冠肺炎疫情，來自加州的27歲理查（Richard Garay）家族中有28人染疫。他於6月初確診，與同樣中鏢的60歲父親威達爾（Vidal Garay）互相扶持，度過煎熬的居家隔離時光。理查病情一度惡化，送醫前還和爸爸說「我覺得我撐不過去了」。未料，最後卻是威達爾不敵病魔，在父親節（6月21日）前一天去世，父子倆最後對話留下無限遺憾。

理查6月初接受檢測，結果呈現陽性，威達爾也出現症狀，染疫的父子倆一起在洛杉磯的家中隔離，避免傳染給其他家庭成員。理查說，「我們一開始都笑了，因為我們要一起經歷這些」。但是，兩人病情逐漸惡化，出現發燒、呼吸與進食困難的狀況。

理查提到，爸爸罹患一種罕見貧血，「他甚至連吃藥都有困難，無法進食，我們也都沒有食慾。但我會強迫自己吃幾湯匙的湯，也試圖強迫我爸爸也這樣做」。他回憶，父子倆在隔離期間曾談到死亡，以及希望自己的葬禮辦成什麼模樣。

理查有一天起床以後，發現自己必須大口喘氣才能夠呼吸，趕緊撥打911。他被送往醫院前，看見父親坐起身來關切，難過地說「爸爸，我覺得我撐不過去了」。沒想到，這卻成為父子倆的最後對話。

▲理查一度以為自己無法撐過這一關，未料卻是父親威達爾不敵病魔。（圖／翻攝GoFundMe）

威達爾幾天後也被送往洛杉磯郡一間醫院，病情惡化到必須裝上呼吸器，大約在染疫2周以後，也就是6月20日不幸去世。這一天是父親節前夕，其他家屬卻只能透過窗戶望著親人離開人世。與此同時，查理正在另外一間醫院接受輸氧治療，與病魔搏鬥。

理查的家族中一共28人染疫，包括他的父母、兩個兄弟、懷孕的大嫂與三名孩童等等。他提到，家族近日沒有舉辦派對或者大型集會，因此大家推測，可能是其中一人染疫之後，把病毒傳播出去。

理查向CNN表示，希望能夠分享父親的故事，讓大家知道這個病毒是真實存在的，而且很容易感染，「我不希望他變成一個統計數字。如果他的故事可以拯救性命，那就值得被講述」。他也在募資平台GoFundMe上成立頁面，募款支持醫藥費與喪葬費用。

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