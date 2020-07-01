洪孟楷曝1分鐘影片控邱議瑩先動手　王定宇「同畫面」反酸可恥

▲洪孟楷指控遭勒喉。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨占據立法院議場19小時，後續卻爆出國民黨立委洪孟楷遭架脖、扯衣，造成頸部挫傷，他在臉書PO出一段1分鐘的影片，指控是民進黨立委邱議瑩先動手，他並未對女性委員出手。不過，民進黨立委王定宇隨後也在臉書PO出同一段影片，酸諷洪發文顛倒黑白，「這就很可恥。」

影片會說話！原來是邱議瑩對洪孟楷動手！ 影片會說話！原來是邱議瑩對洪孟楷動手！ 是邱議瑩委員手出腳出，要阻擋孟楷進入議場，洪孟楷並沒有對女性委員動手！ 請民進黨不要轉移焦點、含血噴人！吳秉叡請向社會大眾道歉！ ＃暴力民進黨 ＃說謊精執政黨 由洪孟楷發佈於 2020年6月30日 星期二

面對這場朝野立委肉搏戰，民進黨立委張宏陸指控，是洪孟楷先對邱議瑩動手，他才上前把洪拉開。洪孟楷昨日（6月30日）隨即在臉書PO出一段新聞畫面影片，反控是邱議瑩先動手，他則遭到吳秉叡勒喉，「是邱委員手出腳出，要阻擋孟楷進入議場，孟楷並沒有對女性委員動手！請民進黨不要轉移焦點、含血噴人！」甚至還在文末標記民進黨是暴力、說謊精執政黨。

洪孟楷的文章公開不久，國民黨副秘書長顏寬恒就在PO文底下留言表示，「邱議瑩不意外，我以前也被她咬」，掀起支持者熱議，「邱議瑩最厲害的不是破門腿嗎？一腳踹破法務部長辦公室的門」、「她的水準大家有目共睹」。洪孟楷也親自在留言處回應，「謝謝顏委員，一起加油。」

▲洪孟楷秀出脖子的傷勢。

對於國民黨的指控，王定宇6小時後也在臉書PO出同一段影片，邀請網友一起來評斷到底是誰先動手，「你來當柯南，查出真相吧！哭只是情緒的表現，並不可恥。明明自己先衝撞別人，還敢發文顛倒黑白，這就很可恥！洪孟凱vs邱議瑩，誰在護著門上夭壽害人的釘子？誰在衝撞打人？」