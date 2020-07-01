賴品妤單手壓制肘擊75秒影片曝光　李貴敏還原現場「她動作輕佻」

▲肘擊片段約從40秒開始。

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨立委28日占據立法院議場，歷經19小時抗爭，最後還是在29日中午被民進黨立委清場。不過，雙方在清場過程中發生許多肢體衝突，國民黨立委李貴敏抬手肘擊民進黨立委賴品妤，結果下一秒就被單手反制，她事後接受政論節目電話連線時，坦言是因為不滿賴做出一些輕佻的舉動，心中感到非常不舒服，動作才會變大。

▼▲李貴敏與賴品妤在清場過程中發生肢體衝突。（圖／翻攝自Facebook／李貴敏，下同）

曾參與太陽花學運的賴品妤29日上午抵達立法院議場，身穿黑色帽T、牛仔外套，手上還拿了杯咖啡，看起來神情輕鬆，甚至還在清場過程中扮鬼臉、吐舌頭。調皮畫面不僅被媒體拍下，還有許多網友截圖瘋傳，並跑到她的臉書留言調侃，「還敢調皮R」、「超厚牛仔外套、超厚帽T，妳是在炫耀妳有冷氣吹？」、「保安，這裡有個人是來混的」。

不過，清場過程中藍綠立委一度爆發激烈的肢體衝突，好不容易擠到主席台的賴品妤試圖以搖肩膀、戳腰、拍手背等方式，勸前方緊抓著桌緣的李貴敏鬆手，沒想到下一秒竟然遭到「肘擊」反擊，但她隨即用單手夾住，意外封鎖住李的行動，表情似乎還有些茫然。這段「壓制」影片在網路上傳開後，掀起網友一面倒的熱議。

▲李貴敏表示是對賴品妤的行為感到不舒服。

對此，李貴敏先是透過團隊在臉書PO出完整版的75秒影片，強調她是一名國際律師，不是一打十的葉問，面對6個人以上的拉扯，單拳難敵四手，「眼見為憑，有影片為證，可別再用剪接過的影片唬人了。還有，大家又不是很熟，這些戳來推去的小動作，真是不蘇湖（舒服）啊。」

接著，李貴敏接受政論節目《新聞大白話》連線採訪，坦言對於情況演變成藍綠肢體衝突感到遺憾，但當時之所以會大動作舉手，是因為賴品妤做出一些非常輕佻的動作，而且力道也不是像影片中那樣輕柔，否則她不會感到痛苦或不舒服，所以才會做出一些掙脫的自然反應，並非故意「架拐子」。

▼賴品妤事後接受媒體訪問，還在立法院外開口唱歌。（圖／記者屠惠剛攝）