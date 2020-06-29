上月才爆漏油事件！　俄羅斯礦業巨擘認了「把廢水排入北極苔原」

▲俄羅斯礦業巨擘「諾里爾斯克鎳公司」（Norilsk Nickel）承認職員將廢水排入北極苔原。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

俄羅斯礦業巨擘「諾里爾斯克鎳公司」（Norilsk Nickel）上個月才釀出國內史上第二慘的漏油事件，28日又發布聲明承認，其濃縮工廠的員工將廢水排入北極苔原（Arctic tundra），已經遭到停職處分。消息人士透露，多達6000立方公尺的廢棄液體被排放到自然環境中。

《衛報》報導，俄國最大礦業冶金公司「諾里爾斯克鎳公司」於28日發布聲明表示，位於諾里爾斯（Norilsk）塔爾納克（Talnakh）濃縮工廠的員工，將廢水排放到鄰近的北極苔原，「公然違反操作規則」，已經遭到停職處分。發言人埃戈羅娃（Tatiana Egorova）說，公司已經發起內部調查。

▲諾里爾斯克鎳公司的重型機械正在拆除水管管線。（圖／達志影像／美聯社）



根據俄國媒體《新報》（Novaya Gazeta）發布的現場影片，運輸廢水的大型金屬水管連接著貯水池，把冒著泡沫的液體排放到附近的樹林。報導中提到，廠方一發現調查單位來到現場，緊急出動重型機械將管線拆除，卻因此撞毀一輛官員乘坐的汽車。

一名消息人士28日也向俄國《國際傳真社》（Interfax News Agency）提及上述撞車意外，並透露沒有人傷亡。他說，用於礦物加工的6000立方公尺廢棄液體被排放出去，此過程持續了「好幾個小時」，但不太可能確認汙染擴散到多遠的地方。

▲諾里爾斯克鎳公司上月才發生漏油事件，如今又爆出排放廢水。（圖／達志影像／美聯社）



警方接獲通報，已經展開調查。相關單位研判，廢水不太可能流到附近的卡拉耶拉克河（Kharayelakh River）。俄羅斯自然資源單位表示，由於工廠最近的測試，導致貯水池水位急遽上升，廠方為了避免暴雨引發緊急狀況，才會做此決定。

諾里爾斯克鎳公司也在諾里爾斯附近釀出意外，超過21000噸的柴油從貯藏設施外洩，燃料滲進土壤，把附近水域染成一片鮮紅色，導致總統普丁宣布緊急狀態。莫斯科當局本月稍早曾說，他們已經去除河流表面的一些燃料，但全面清除油汙可能需要好幾年的時間。

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