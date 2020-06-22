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川普見「造勢大會超冷清」發飆震怒！　抖音用戶、K-Pop粉絲自爆惡搞

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▲川普6月20日到奧克拉荷馬州土爾沙市舉辦造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普20日到奧克拉荷馬州舉辦造勢活動，但是參加人數遠遠低於預期，甚至可以看見許多空座位。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普20日舉辦睽違3個多月的造勢大會，甚至宣稱收到超過100萬人申請入場，未料實際參加人數遠遠低於預期。川普對此非常憤怒，競選團隊總幹事帕斯凱爾（Brad Parscale）承受龐大壓力。此時，抖音用戶與K-Pop粉絲宣稱，是他們惡搞了這場活動。

川普20日來到奧克拉荷馬州土爾沙市（Tulsa），在疫情爆發以後首次舉辦造勢大會。但與過去盛況相比，會場氣氛卻顯得冷清，能夠容納1.9萬人的會場中，可以看到數量不少的空座位。競選團隊宣稱總計1.2萬人出席，該市消防局則估計6200人參加。

▲川普6月20日到奧克拉荷馬州土爾沙市舉辦造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普據稱對於造勢活動冷清感到非常憤怒。（圖／達志影像／美聯社）

綜合《衛報》、NBC報導，幕僚先前信心十足，甚至在活動會場外面搭建另一個舞台與場地，容納多餘人潮，未料活動如此冷清。川普對此感到非常「憤怒」，甚至在考慮是否要重組競選團隊。

帕斯凱爾曾公開宣稱超過100萬人申請入場，如今承受龐大壓力。他將此歸咎於媒體發布「假新聞」，以疫情與示威為理由阻止民眾遠離集會，「加上美國城市著火的畫面，對於帶著家人與孩子來造勢的人，產生了真正的影響。」

與此同時，抖音（TikTok）用戶與K-Pop粉絲宣稱惡搞川普造勢，完成免費的線上註冊、申請入場，但實際上並不打算參加。川普競選團隊則對此表示，他們已經剷除數萬個假冒的電話號碼，以利正確計算參加人數。

▲川普6月20日到奧克拉荷馬州土爾沙市舉辦造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲抖音用戶與K-Pop粉絲宣稱，他們惡搞了川普的造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

2名K-Pop粉絲21日向《路透社》表示，她們都有登記入場名額，但並未使用真實姓名與電話號碼。22歲的明尼蘇達州學生拉格（Raq）表示，她一開始是從防彈少年團（BTS）粉絲口中聽到惡搞行動的資訊，之後又在抖音上看見類似訊息，而川普選擇在種族暴力事件發生地造勢，是她採取行動的關鍵原因。堪薩斯州的17歲學生艾姆（Em）也是從抖音上得知惡搞行動，但她提到，許多分享相關資訊的原始推文已經被刪除。

媒體指出，另有許多因素都可能導致造勢活動出席人數低落，包括對於疫情的恐懼、擔心現場爆發抗議、以及當天濕熱又下雨的天氣。

►川普把新冠肺炎取名「功夫流感」！　造勢大會狂嗆：病毒就來自中國

►川普競選團隊「6員工染疫」仍盛大造勢　川粉拒戴口罩0社交距離

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

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