她自爆10歲慘遭性虐！用麵包刀狠割下「戀童癖父親」生殖器

▲泰國一名29歲女子表示,她年僅10歲就遭戀童癖的父親性虐,日前持麵包刀割下對方生殖器官。(示意圖/免費圖庫Pixabay)

記者吳美依/編譯

泰國發生一起可怕案件,一名29歲女性手持麵包刀,狠砍58歲父親額頭,並割下對方的生殖器官。她17日被逮捕時自稱年僅10歲就被「戀童癖」的爸爸侵犯。嫌犯的母親形容,前夫是個非常暴力的人,種種虐待也讓女兒陷入用藥過度與酗酒的惡性循環之中。

《太陽報》報導,死者被發現陳屍家中,額頭有著鋸齒狀的刀傷,生殖器官已經被完全割下。警方調閱監視器畫面,發現嫌犯將血淋淋的麵包刀丟進超級市場的垃圾桶裡,他們立刻展開追捕,17日逮捕正在街頭遊蕩的29歲女性。

BLOODY REVENGE



Woman, 29, saws off ‘paedo’ dad’s manhood with a bread knife after he ‘abused her since she was 10’https://t.co/YYLgzAIuWu