她自爆10歲慘遭性虐！用麵包刀狠割下「戀童癖父親」生殖器

▲泰國一名29歲女子表示，她年僅10歲就遭戀童癖的父親性虐，日前持麵包刀割下對方生殖器官。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／編譯

泰國發生一起可怕案件，一名29歲女性手持麵包刀，狠砍58歲父親額頭，並割下對方的生殖器官。她17日被逮捕時自稱年僅10歲就被「戀童癖」的爸爸侵犯。嫌犯的母親形容，前夫是個非常暴力的人，種種虐待也讓女兒陷入用藥過度與酗酒的惡性循環之中。

《太陽報》報導，死者被發現陳屍家中，額頭有著鋸齒狀的刀傷，生殖器官已經被完全割下。警方調閱監視器畫面，發現嫌犯將血淋淋的麵包刀丟進超級市場的垃圾桶裡，他們立刻展開追捕，17日逮捕正在街頭遊蕩的29歲女性。

BLOODY REVENGE



Woman, 29, saws off ‘paedo’ dad’s manhood with a bread knife after he ‘abused her since she was 10’https://t.co/YYLgzAIuWu — Richard Jones (@Richard12545678) June 19, 2020

嫌犯被帶到警局時表示，自己年僅10歲就被「戀童癖」的父親性虐，更供稱「我昨晚睡得很好，我希望那些從事兒童性交易的人都受到懲罰」。她的母親到案時表示，前夫是一個「暴力」的人，對於當時年幼的孩子造成「極大的傷害」，也導致女兒陷入吸毒與酗酒成癮的困境。

由於嫌犯母親提到，女兒的心靈因為藥物濫用而「崩潰」，因此女子一開始被送往斯里桑尼亞（Srithanya）精神醫院。醫師事後研判，患者意識清楚，可以接受起訴，但調查單位目前仍無法從女子口中取得連貫的證詞。

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