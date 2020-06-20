主播直球逼問！　美副總統二度拒開口說「黑人的命也是命」

▲美國副總統潘斯（Mike Pence）在採訪時二度拒絕說出「黑人的命也是命」。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

美國「佛洛伊德（George Floyd）之死」引爆全國示威，副總統潘斯（Mike Pence）於19日接受採訪時，被主播「直球」追問，卻二度拒絕說出抗議口號「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）。他說，美國人民自從建國以來就珍惜著「人人生而平等」的理念，「大家的命都是命」（All Lives Matter）。

潘斯接受費城電視台6ABC Action New採訪，被主播布萊恩．塔夫（Brian Taff）詢問，是否能夠說出「黑人的命也是命」。他不願正面回應，轉而表示，佛洛伊德之死是「一場悲劇」。

潘斯也提到，當天正好是紀念最後一批非裔美國人解放的「六月節」（Juneteenth），「自從建國的時候開始，我們就珍惜著人人生而平等、並被造物者賦予不可剝奪權利的理念。所以，大家的命都是命」。

▲「佛洛伊德之死」示威在美國遍地開花，川普政府的應對方式飽受外界批評。（圖／路透）

塔夫持續施壓副總統開口，他表示，說出「黑人的命也是命」，旨在承認美國社會中一部分的人並不贊同這一句話。但潘斯卻回答，「嗯，我不接受這個事實，布萊恩，也就是美國社會中一部分人不贊同每個人類生命的珍貴與重要性這件事」，再次拒絕說出抗議口號。

潘斯表示，政府絕對有決心改善非裔美國人的生活，「這也是為什麼我們推動執法部門的重要改革，尋找方式加強、改進我們城市裡的公共安全，我們不會止步於此。」

媒體批評，潘斯此話忽略了美國歷史上長達100年的奴隸制度，堅稱「大家的命都是命」，也可能被社會運動者或其他人士視為一種挑釁。反對者批評，副總統的說法淡化問題，也未能承認非裔美國人依然面臨著來自警察的具體威脅。

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