　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

500法鬥幼犬擠爆飛機貨艙…落地時「38隻慘死」！她目睹崩潰：根本惡夢

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲法國鬥牛犬,法鬥。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲加拿大食品檢驗局13日發現一架來自烏克蘭的飛機擠滿500隻法鬥幼崽，其中38隻已經死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

烏克蘭航空公司（UIA）一架飛機13日抵達加拿大，卻被發現貨艙裡擠滿大約500隻的法國鬥牛犬幼崽，其中38隻已經死亡，另有數十隻脫水、嘔吐，奄奄一息。目擊者洛倫岑（Abby Lorenzen）表示，現場畫面非常恐怖，「簡直就是一場惡夢」。加國食品檢驗局（CFIA）也於20日宣布展開調查。

綜合《加拿大廣播電台》、《衛報》報導，烏克蘭一架飛機13日從基輔飛抵多倫多皮爾遜國際機場（Toronto Pearson Airport），卻被發現貨艙擠滿500隻左右的法鬥幼犬，數十隻出現脫水、嘔吐等狀況，非常虛弱，另外38隻抵達時已經死亡。

訓犬師洛倫岑當時正好在機場貨運區，準備接走另外一隻狗狗。她回憶，現場畫面非常恐怖，「這簡直就是一場惡夢。加拿大與聯邦政府必須修改進口小狗的法律。」加拿大食品檢驗局20日表示，「CFIA官員正在調查事件相關情況，一旦調查結束就將決定下一步」。

▲烏克蘭航空公司（UIA）。（圖／翻攝自Facebook／Fly UIA）

▲烏克蘭航空公司（UIA）已經發布聲明回應，但並未說明詳細情況。（圖／翻攝自Facebook／Fly UIA）

烏克蘭國際航空19日發布聲明，對於航班上的動物不幸死亡表示哀悼，「UIA正在與地方當局合作，試圖確定發生了什麼事，並且做出任何必要改變，預防類似情況再度發生。」

國際航空運輸協會（IATA）有法規限制並確保活體動物的運輸安全，烏克蘭國際航空也是其成員，理應遵守相關規範，但目前仍未說明為何允許500隻動物登機。據悉，大多數加拿大航空公司只允許每航班載運2個動物運輸籠，如果氣溫超過攝氏29.5度，就一律拒載關籠動物。

▲法鬥，法國鬥牛犬，鬥牛犬，狗狗，寵物，毛小孩，汪星人。（圖／pixabay）

▲加拿大的法鬥走私事件引發外界關注。學者指出，幼犬販賣非常有利可圖，不肖業者可能涉入其中。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

國際防止虐待動物協會（SPCA）的希克森（Lucas Hixson）指出，大型繁殖場每年在骯髒、擁擠的環境繁殖上千隻狗狗，也可能營運類似的走私行為。他提到，一般國際動物運輸不會提供那麼多貨艙空間，容納數百隻動物，質疑幼犬走私商包機載送，卻讓小狗陷入危險之中。

貴湖大學（University of Guelph）學者韋斯（Scott Weese）表示，在加拿大，幼犬販賣是非常有利可圖的，大多數飼主以為狗狗在國內出生，但事實上「我們不知道多少狗是進口的，牠們去了哪裡或來自哪裡」。他認為，這次事件可能有犯罪行為涉入，也提及飛機上的500隻法鬥，「如果每隻狗可以用3000到4000元美金賣出，那可是一大筆錢」。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
日環食讓衛星雲圖「黑了一塊」！　鄭明典PO照網驚喊：上帝視角
快訊／北京百事可樂工廠爆8例群聚確診　緊急停產停業
解密北韓「處女歡樂組」！金正恩只愛170↑白腿妹　「學校變後
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登正式組成「白宮過渡團隊」　一上任就要著手解決「美國迫切挑戰」

《紐約時報》分析美國「對中政策最大障礙」：總統川普

英隨機砍人案　嫌犯大吼不明話語…下秒「瞄準路人脖子狂刺」已釀3死！

梅根「不排除從政」！　自詡命中注定對抗美國種族主義

她自爆10歲慘遭性虐！用麵包刀狠割下「戀童癖父親」生殖器

中印邊境「一頂帳篷」引爆衝突！肉搏6hrs多人傷亡　印軍人士曝下一步

主播直球逼問！　美副總統二度拒開口說「黑人的命也是命」

北京再爆新冠疫情！　CNN：提醒世界「病毒隨時捲土重來」

影／印度總理誓言「動用軍隊」捍衛領土！　駁邊境失守、士兵被俘

蓬佩奧再度力挺「台灣參加WHO」　狠批中國是「流氓」分化美歐

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

荷動畫神模擬「各國怎麼打仗的」 美國派無人機、北韓一顆核彈搞定

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

葉問臘腸短手連擊「活木樁」！柴淡定咬玩具...反差萌翻網友

歡樂大合照秒變「車禍既視感」大師神手P圖網笑翻：超有才！

劉德華慶「32週年」線上開唱　甜笑大秀女兒Hanna畫作...超有愛

目睹國二女兒頂樓遭性侵！母親心痛發文「鮮血噴滿內褲」...未成年免罰

新冠第二波「疫情彈」醞釀中　專家點出最危險亞洲國家！

學長約喝酒…國二妹遭灌醉「5人集體性侵」　男學生最大才高一！

印尼「梅拉比火山」兩度爆發…狂噴7分鐘！　巨大灰雲直衝6公里高

中印邊境衝突　印度交通部長：陸解放軍應至少死了40人

交友APP認識男公關「以為是真愛」！熟女被灌醉...醒來只剩100萬帳單

500法鬥幼犬擠爆飛機貨艙…落地時「38隻慘死」！她目睹崩潰：根本惡夢

無頭軀幹棄屍河中！　老婆想離…男暴怒肢解「藏她最愛地點」腿還找不到

直接點破中國死傷！「邊界駁火一戰」　印度官員：中方至少40人死亡

她剁下老媽頭顱　「拋物線丟進鄰居家」4歲姪子全目睹…仍嘴硬法官：我沒錯！

不斷更新／林哲瑄超前安　林安可陽春砲　5局富邦5比3統一

阿嬤嘴餵1歲娃！她發高燒「口內冒水泡」爆紅疹...醫：共食易感染

中職／虛心接受批評　陳重廷曾經懷疑想不通

傳奇街喵Bob「沒等到續集電影上映」離世　主人心碎：我生命中一道光熄滅

小玉為母乳影片下跪道歉！　生日哽咽認錯：我很羞愧，做了最壞示範

趙岱新「薄紗深V」罕洩火辣身材...周興哲甜摟入懷畫面閃炸！

不斷更新／陽耀勳3分砲、王威晨長打追分　5局樂天4比1兄弟

蔡正元喜相迎黃健庭　引用聖經故事喻「迷路的兒子回家了」

手機開相機！台中哥「完美日偏食get」　各地網友洗圖回報：耀光派上用場

目睹國二女兒頂樓遭性侵！母親心痛發文「鮮血噴滿內褲」...未成年免罰

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

國際熱門新聞

20歲男大生玩期權　誤以為賠2千萬自殺身亡

探病覺得熱！家屬拔呼吸器插頭開冷氣..男當場死

金與正的「5大事實」曝光！大學科系跟本人超違和

金正恩神隱　金與正變大魔王

兄弟帶4孩失聯　全部吊死空公寓

電視台直播「新冠肺炎病患急救→死亡死前30分」

2姐妹「披仙女燈迷幻熱舞」　遭暗處殺人魔盯上

北韓「處女歡樂組」5點解密！學校當後宮...選中直送豪宅

辣模分手5年男友「漂亮臉蛋被開槍轟爆」　老媽姪子全滅口

女護理師「拿下面罩透氣」遭扣薪　便服照曝光網友戀愛

「石頭放鐵軌」害JR出軌　日10歲男童：我在做實驗

星二代曬渾圓兩球　辣昏網友

戀鞋癖殺人魔「割乳當紙鎮」瘋狂姦屍

全球近46萬人病逝　確診超過868萬例

更多熱門

相關新聞

加國記者連4問中國採「人質外交」？趙立堅回應了

加國記者連4問中國採「人質外交」？趙立堅回應了

加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）、公民斯帕弗（Michael Spavor）在中國被拘捕後，今（19）日北京市、丹東市人民檢察院分別以涉嫌為境外刺探國家秘密等罪，對上述兩人提起公訴。對此，中國外交部發言人趙立堅被問及起訴是否為了報復加拿大拘捕孟晚舟，他強調這是不相干的問題，「人質外交」最好去問問加拿大政府。

涉刺探國家秘密　陸起訴康明凱、斯帕弗

涉刺探國家秘密　陸起訴康明凱、斯帕弗

奴才裝死　下秒意料外劇情超爆笑

奴才裝死　下秒意料外劇情超爆笑

加拿大駐台北貿易辦事處拜會黃偉哲

加拿大駐台北貿易辦事處拜會黃偉哲

孟晚舟引渡案再開庭　法官盼1年內終結此案

孟晚舟引渡案再開庭　法官盼1年內終結此案

關鍵字：

加拿大烏克蘭法國鬥牛犬動物走私

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

好市多黑鑽卡推出！隱藏功能曝光

補充兵猝死！父淚曝大腿內奇怪手印：你有冤就讓我知道

20歲男大生玩期權　誤以為賠2千萬自殺身亡

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

鵝鑾鼻外海赫見「無頭男屍」　潛水衣有EVO字樣

陳喬恩「謝娜已經不是好朋友」！

去大陸嚇壞了　台灣怎輸這麼多？

探病覺得熱！家屬拔呼吸器插頭開冷氣..男當場死

香港夫妻台東自殺：抱歉在台灣輕生

工人陳屍小山貓　2家屬癱軟痛哭

金與正的「5大事實」曝光！大學科系跟本人超違和

「上帝金戒指」完美閃耀嘉義上空

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

更多

最夯影音

更多
伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥
巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面