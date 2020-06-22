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波頓新書爆川普背棄庫德族後「台灣正好就是下一位」：他對台尤其消化不良

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▲▼美國總統川普與前國安顧問波頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普與前國安顧問波頓鬧翻，在波頓新書即將出版之際，更是鬧得不可開交。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

白宮前國家安全顧問波頓（John Bolton）的新書《事發之室：白宮回憶錄》，稱美國總統川普時常以一個筆尖形容台灣之小，並且私下一度拒絕對台F-16軍售，對於台灣「尤其消化不良」，甚至在他背棄了中東的庫德族之後，台灣正好最接近名單上的第一順位。

綜合外電報導，波頓在原文長達577頁的回憶錄中，細數川普的幕後行為。其中他提到亞洲方面，川普在G20會面上，曾私下懇求習近平，要中國大規模向美國進口大豆等農產品，讓農民和人民看到他的政績，好在2020總統大選成為一大助力；川普還奉承習近平稱，在新疆蓋集中營是完全正確的決定，蓋越多越好。

波頓表示，川普不願就香港反送中議題和1989年發生在北京的六四天安門事件，發表太多談話，而台灣的位置相當棘手。波頓提到，川普常和華爾街那票人進行社交活動，從而得知他們從中國賺取大把鈔票且因此致富，讓他對台灣「尤其消化不良」。

主要在土耳其南部、敘利亞和伊拉克北部定居的庫德族人，擁有3000萬人口，比台灣還要多上近700萬人。他們過去數十年來不斷尋求獨立建國之路，卻遭中東各國政府的攻訐打壓和迫害，而他們屢次相信在和美國政府合作之後，能朝獨立更進一步，卻屢次失敗。

庫德族人近年和美國軍隊成為親密戰友，但川普最終選擇撤出美軍，留下庫德族戰士及家眷面對土耳其軍隊的南侵，背叛行為引發爭議。波頓在書中提到，庫德族成為遭川普背棄的美國盟友之後，名單上的下一個，正好就是台灣，而他希望川普只做1屆總統，若成功連任，台灣可能會一直在那個位置上。

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