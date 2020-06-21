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川普競選團隊「6員工染疫」仍盛大造勢　川粉拒戴口罩0社交距離

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▲▼美國總統川普在奧克拉荷馬州（Oklahoma）土爾沙（Tulsa）舉行造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普在奧克拉荷馬州土爾沙舉行造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普競選團隊20日表示，6名準備奧克拉荷馬州（Oklahoma）土爾沙（Tulsa）造勢活動的員工確診新冠肺炎（COVID-19）。不過川普似乎未受到影響，當地時間20日晚間照樣登上造勢舞台，他也沒有配戴口罩。《美聯社》指出，這是自疫情爆發110天以來，他首度展開造勢活動。

就在川普抵達奧克拉荷馬州的前幾個小時，總統競選團隊發言人墨托（Tim Murtaugh）透過聲明表示，有6名員工在舉行集會前確診，已立刻實施隔離，「今日的集會中，不會有染疫員工或任何與其接觸者，也不會接近與會者與競選的官員。」

▲▼美國總統川普在奧克拉荷馬州（Oklahoma）土爾沙（Tulsa）舉行造勢活動。（圖／路透）

▲川粉無畏疫情，不戴口罩。（圖／路透）

儘管奧克拉荷馬州的疫情感染率持續上升，川普競選團隊依舊無視外界的擔憂，按照計畫舉行集會。根據該州衛生部數據，截至20日下午，土爾沙郡（Tulsa County）報告2206起確診，為該州所有郡中最高。

CNN報導，川普20日晚間來到土爾沙體育館（BOK Center），沒有戴口罩。這場集會預計數千名支持者參加，另據《福斯新聞》，川普談到近期在全美延燒的示威活動，他形容「左派抗議者」占領西雅圖部分地區，這是「偏激左派」的一個例子，相較之下，他的團隊則主張法律與秩序。

NBC新聞觀察到，這場集會中，只有少數川普的支持者戴上口罩，群眾肩並肩靠在一起，沒有保持社交距離。

▲▼美國總統川普在奧克拉荷馬州（Oklahoma）土爾沙（Tulsa）舉行造勢活動。（圖／路透）

▲川普對支持者喊話。（圖／路透）

59歲的巴卡里（Barbara Baccari）說，主辦單位要求與會者進入會館前戴上口罩，但進入場內後就能拿下口罩，「我認為美國疾病管制與預防中心（CDC）與民主黨加劇病毒的情勢，我知道疫情是真的，但我認為被他們誤導了，我不確定是否口罩能保護你。」

川普尋求在11月大選連任，不過美國目前受到疫情與反種族歧視的示威影響；非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死燒起全美怒火。然而，川普在造勢場合直指示威者如同「暴徒」，也嘲諷媒體對此的報導。

川普說，激進的左派燒毀建築、搶劫、破壞私人財產，傷害數百名認真的警察，假新聞卻形容這是一場美麗示威。他還認為，示威者阻礙與會者進入館內，外面有些「非常壞的人」。

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