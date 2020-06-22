火速否認英媒爆料　波頓：11月總統大選「不會投票給川普或拜登」

▲白宮前國安顧問波頓（John Bolton）否認將在11月的總統大選中支持民主黨，並且宣布不會把選票投給川普或拜登。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國前國安顧問波頓（John Bolton）出版新書大爆白宮內幕，在英媒《每日電訊報》（The Telegraph）21日的獨家報導中，卻被爆料將於11月總統大選支持民主黨參選人拜登（Joe Biden）。他當天晚間火速發布聲明，否認上述說法，並透過發言人表示，自己「不會投票給川普或拜登」。

《每日電訊報》於21日報導，波頓意圖支持拜登，但當天稍晚就遭否認。波頓的發言人廷斯利（Sarah Tinsley）提到，波頓自詡保守派共和黨人，從未說過要支持拜登，「這種說法是不正確的……毫無疑問，他不會投票給川普或者拜登。」

波頓在《每日電訊報》的專訪中透露，2016年時投票給川普而非希拉蕊（Hillary Clinton），「我現在已經近距離地觀察過這位總統，無法再這樣做了。我關心的是這個國家，而他並沒有展現出我想要支持的共和黨志業。」

波頓在採訪中批評，川普無法分辨私人與國家利益，也沒有全面、一致的策略方向，往往朝令夕改，對於國家非常危險，「總統表現得好像這是一個小型家族企業，但這些議題對於國家來說太重要了，不能這樣經營」。

波頓出版新書《事發之室─白宮回憶錄》（The Room Where It Happened : A White House Memoir），揭露白宮內幕，指控川普無能。美國當局先前在法庭上宣稱，書中內容含有政府機密，試圖阻止出版，但卻失敗。波頓則反駁，川普政府只是想要壓制來自內部人士的批評。

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