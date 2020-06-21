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英隨機砍人案　嫌犯大吼不明話語…下秒「瞄準路人脖子狂刺」已釀3死！

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快訊／地上全是血！英國隨機砍人案3死2命危　1男被逮。（圖／路透）

▲英國雷丁市（Reading）爆發隨機砍人案，已經造成3人死亡，3人重傷。警方尚未將此事件定調為恐怖主義事件（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

英國東南部雷丁市（Reading）於20日發生隨機砍人事件，目前已導致3人死亡，兇手稍後也遭逮捕。根據目擊者沃特（Lawrence Wort）的說法，嫌犯獨自走進公園裡，突然大吼一些令人難以理解的話，然後走向一大群人，持刀瞄準受害者的脖子狂刺。警方表示，他們目前尚未將此案定調為恐怖主義事件。

雷丁市市中心的公園「弗柏里花園」（Forbury Gardens）於20日晚間7時左右爆發隨機砍人案，已經造成3人死亡，多人受傷，傷患中有3人情況危急。警方封鎖附近道路與購物中心，晚間11時左右在貝辛斯托克路（Basingstoke Road）一間公寓中逮捕一名25歲利比亞籍男子。

▲英國雷丁市（Reading）發生隨機砍人案，警方在貝辛斯托克路（Basingstoke Road）一棟公寓中逮捕嫌犯。（圖／路透）

▲英國警方當天晚間11時左右在雷丁市貝辛斯托克路（Basingstoke Road）一棟公寓中逮捕嫌犯。（圖／路透）

綜合《天空新聞》、BBC等外媒報導，目擊者沃特認為，嫌犯的行動看起來「完全是隨機的」。他回憶，公園裡當時有許多民眾與親朋好友坐在一起喝酒、聊天，「一個人走了過來，突然大喊一些令人難以理解的話，然後走向大約10人的一大群人……他嚴重刺傷了其中3個人的脖子」。

沃特當時站在大約10公尺之外，一看見嫌犯轉身朝著他的方向跑來，立刻拔腿狂奔，「他意識到自己沒辦法抓到我們時，又試圖刺傷另外一群坐著的人，結果刺傷了其中一個人的脖子後方。他發現大家都開始跑走時，也跑出了公園」。

另外一名匿名目擊者與丈夫到特易購（Tesco）購買生活用品，在回家途中經過公園，卻聽見警笛大響，接著看見急救人員替至少3個人實施心肺復甦術。她坦言，被公園裡的景象「嚇壞了」，久久無法平復。

▲英國,雷丁市,Reading,弗柏里花園,Forbury Gardens,黑人的命也是命,Black Lives Matter（圖／路透）

▲弗柏里花園20日稍早舉辦「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）聲援活動。（圖／路透）

由於弗柏里公園當天稍早舉辦「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）聲援活動，因此引發外界揣測。但是，泰晤士河谷警察局（Thames Valley Police）認為，此案與遊行無關。偵查總警司杭特（Ian Hunter）說，「此案目前尚未被視為恐怖主義事件，但警方對於事件動機保持開放態度，並且正在接受東南部反恐警務網絡的同事支援」。

總理強生（Boris Johnson）表示，他的「心意與所有受到雷丁震驚事件所影響的人同在」，也感謝現場急救人員。內政大臣巴特爾（Priti Patel）、警務大臣馬特豪斯（Kit Malthouse）與工黨領袖斯塔摩（Sir Keir Starmer）都對此事件表達關切。

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