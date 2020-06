川普把新冠肺炎取名「功夫流感」！　造勢大會狂嗆：病毒就來自中國

▲美國總統川普20日出席奧克拉荷馬州造勢大會。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國總統川普20日現身奧克拉荷馬州造勢大會,期間把新冠肺炎(COVID-19)稱為「功夫(感冒)」(Kung Flu),讀音近似中國「功夫」(kung fu),再度涉及種族歧視,直指新冠病毒來自中國。在川普脫口此番言論之際,奧克拉荷馬州過去一周的新冠肺炎確診數激增,且有6名競選團隊成員染疫。

綜合國會山莊報、商業內幕報導,川普20日晚間出席奧克拉荷馬州土爾沙市(Tulsa)造勢活動,是自3月2日以來的首場競選連任集會活動。在接近2小時的大會期間,他提及修築邊境牆、批評民主黨對手拜登、種族示威抗議之外,其中一大關注的話題,是他把新冠肺炎取名為「功夫(流感)」。

Here's Trump calling COVID "kung flu," something the White House denired was said to reporter @weijia. pic.twitter.com/Zcf8p6lMR3