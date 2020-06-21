川普把新冠肺炎取名「功夫流感」！　造勢大會狂嗆：病毒就來自中國

▲美國總統川普20日出席奧克拉荷馬州造勢大會。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國總統川普20日現身奧克拉荷馬州造勢大會，期間把新冠肺炎（COVID-19）稱為「功夫（感冒）」（Kung Flu），讀音近似中國「功夫」（kung fu），再度涉及種族歧視，直指新冠病毒來自中國。在川普脫口此番言論之際，奧克拉荷馬州過去一周的新冠肺炎確診數激增，且有6名競選團隊成員染疫。

綜合國會山莊報、商業內幕報導，川普20日晚間出席奧克拉荷馬州土爾沙市（Tulsa）造勢活動，是自3月2日以來的首場競選連任集會活動。在接近2小時的大會期間，他提及修築邊境牆、批評民主黨對手拜登、種族示威抗議之外，其中一大關注的話題，是他把新冠肺炎取名為「功夫（流感）」。

Here's Trump calling COVID "kung flu," something the White House denired was said to reporter @weijia. pic.twitter.com/Zcf8p6lMR3 — Pod Save America (@PodSaveAmerica) June 21, 2020



川普指出，新冠病毒就是來自中國，在正式名稱定調為「COVID-19」後，這個名字似乎離中國越來越遠。

「毫無疑問，（新冠肺炎）是一種疾病，也是歷史上擁有最多名字稱號的一種病，我把它取為『功夫（流感）』（Kung flu）」，川普說，「我能說出19個不同版本的名字，許多人把它稱為病毒，許多人說它是流感，這有什麼差別？我想這個名稱，我們有19個或20個版本。」

此外，造勢大會的另個焦點，就是川普承認已告知相關單位「放緩檢測速度」，因為全美病例數不斷上升。他說，美國現階段大約已針對2500萬人進行檢測，「檢測是把雙刃劍……當你做這樣的檢測時，你會尋找到更多的人、發現更多病例，所以我對我的人說，請放慢檢測速度。」

此前，川普也曾把新冠肺炎稱為「中國病毒」、「武漢病毒」，多次把疫情全球大流行歸咎於中國政府，稱當局原本可以在更早的時間點把疫情蔓延的嚴重性告知全球其他各國的領導人。

奧克拉荷馬州過去一周的新冠肺炎確診數激增，就在川普這場造勢大會登場之前，他的競選團隊有6人確定感染新冠肺炎。競選團隊稍早表示，病毒檢驗呈現陽性的工作人員及相關接觸者均不會出席這場活動。

▼川粉無畏疫情，不戴口罩。（圖／路透）

<br>

►防疫期間也要一樣美麗！

►二手票券豐富你的生活～