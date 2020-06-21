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梅根「不排除從政」！　自詡命中注定對抗美國種族主義

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▲▼ 薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan Markle）3日首度公開談及「非裔男子佛洛伊德之死」。（圖／路透）

▲英國哈利王子的38歲妻子梅根（Meghan Markle）於6月3日首度公開談及美國非裔男子「佛洛伊德（Meghan Markle）之死」。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

英國哈利王子的38歲妻子梅根（Meghan Markle）向閨密透露，她當初迫切想要搬離英國的「直覺」如今全都說得通了，因為自己命中注定對抗美國的體制性種族主義，也不排除從政。閨密透露，梅根一直都在與知名脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）等社會領袖討論，應該如何促成改變。

閨密向《每日郵報》獨家透露，梅根說，她當初迫切想要搬離英國的「直覺」現在都說得通了，因為是命運把她帶到前線，對抗美國的體制性種族主義，「梅根覺得她的使命遠遠不只是演戲而已。她說她想要利用自己的聲音促成改變，不排除從政。」

▲▼英國哈利王子與妻子梅根。（圖／路透）

▲英國哈利王子與妻子梅根已經卸下英國王室職務與身分，搬至洛杉磯。（圖／路透）

閨密轉述，「梅根說，她身為領袖的工作比過去任何時候都更重要。她一直在跟歐普拉及其他社會領袖討論，她能夠如何成為解決方案的一部分。」哈利與梅根今年宣布卸下英國王室職務與身分，並於3月搬至美國洛杉磯。

報導中也提到梅根好友、知名造型師穆羅尼（Jessica Mulroney）與非裔時尚網紅埃克塞特（Sasha Exeter）爆發的種族爭議。閨密透露，梅根對此感到「絕對地被羞辱了」，為了維護尊嚴與名譽，未來「至少在公開場合再也不能與她（穆羅尼）有關」。

梅根3日針對美國「佛洛伊德之死」發表評論，聲援「黑人的命也是命」（Black Lives Matter），「我想要說出正確的話，我真的非常緊張，（擔心）會被批評。但我了解到，唯一錯誤的事情就是什麼也不說。」

►梅根首談佛洛伊德之死「點名這幾人」！　坦言不該保持沉默：人命很重要

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 
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