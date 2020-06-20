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北京再爆新冠疫情！　CNN：提醒世界「病毒隨時捲土重來」

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▲▼北京,醫院,檢疫,核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

▲中國北京爆發第二波新冠疫情。CNN報導，此案例提醒世界，新冠病毒隨時都會捲土重來。（圖／記者任以芳攝）

記者吳美依／編譯

中國北京市「新發地市場」上周爆發第二波新冠肺炎（Covid-19）疫情，截至20日已有180人感染，當局緊急戒備，18日宣布疫情已經獲得控制。美國CNN報導指出，北京的新一波疫情提醒著全世界，新冠病毒隨時都有可能捲土重來。

中國透過大規模徹底封鎖、邊境管制與隔離檢疫等措施，有效遏止病毒傳播，看似擺脫疫情，未料新發地市場上周又爆出確診，截至20日新增180起相關病例。當局緊急動員戒備，宣布部分封鎖、停課並實施檢測。

CNN指出，儘管中國官媒宣傳政府成功遏止疫情，但工程院院士、呼吸病學專家鍾南山（Zhong Nanshan）5月就曾警告，國內大部分人民沒有免疫力，因此仍面臨著病毒再次襲來的「巨大挑戰」。如今北京疫情再度爆發，清楚提醒全世界，新冠病毒非常容易就會捲土重來。

▲▼ 北京新發地海鮮市場。（圖／記者任以芳攝）

▲北京第二波疫情的病例大多都與新發地海鮮市場有關。（圖／記者任以芳攝）

新發地市場內切割鮭魚的砧板上檢測出病毒，外界也擔心疫情已經悄悄散布好幾周。中國疾病預防控制中心主任高福（Gao Fu）16日在上海的會議上表示，北京疫情可能1個月以前就已經開始，「（市場上）一定有很多無症狀或輕微症狀的病例，這就是為什麼環境中檢測出那麼多的病毒」。

中國疾控中心病毒所所長助理張勇（Zhang Yong）也同意這個說法。他撰文提到，在新發地市場採檢的大量環境樣本中，許多的檢測結果都呈現陽性，顯示「病毒已經進入（市場）一段時間」，只是先前可能隱藏在進口冷凍食品裡面，或者如市場等黑暗潮濕的環境中，且據「初步的基因組與病理學研究結果，病毒來自歐洲……比目前在歐洲傳播的病毒更老」。

中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友（Wu Zunyou）於18日以勝利語調宣布，北京疫情已經「獲得控制」。他說，未來幾天仍有可能出現與新發地市場相關的新增病例，但不太可能是新的感染，「每天通報新確診不等於新的感染，疫情獲得控制也不意味著明天就會出現零確診」。

吳尊友也提到，如果考量到全球大量新增的病例數，北京爆發新疫情並不讓人意外，因為只要存在著輸入案例的風險，中國任何地方都有可能發生輸入性感染或小規模群聚感染，「從這個角度來看，（北京爆發疫情）是正常的。」

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