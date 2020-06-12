醫材自付差額在吵什麼？王浩宇一家「冰淇淋店」秒解　網看傻：比懶人包好懂

▲「醫材自費差額上限」八類醫材。（圖／翻攝健保署FB）



記者柯振中／綜合報導

健保署日前將8大類共352項醫材訂立了差額收費上限，預計8月開始施行，引起醫界、網友大反彈，總統蔡英文也緊急出面，要求行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中再進行磋商。對此，民進黨議員王浩宇以「冰淇淋」作為例子，進行簡單的分析，卻意外引起留言處的論戰。

王浩宇在臉書上舉例，有家商店裡原先賣著三種冰淇淋，其中最貴的是「哈XX斯」，售價99元，其次則是「X治」，售價55元，最便宜為「X美」，售價只要15元。

王浩宇舉例，害怕冰淇淋價格太貴，民眾會買不起，特別規定了商店中冰淇淋的最高售價，上限不得超過70元。不過，他分析，「你覺得老闆是會把「哈XX斯」降價成70元賣給消費者，還是乾脆就不賣「哈XX斯」冰淇淋，還是只賣低價、能賺錢的「X治」跟「X美」冰淇淋就好？」

▼健保署解釋「醫材自費差額上限」政策。（圖／翻攝健保署FB）



王浩宇指出，健保替「「醫材自付差額」，可能排除先進但高價的自費醫器進入台灣，表面上能夠減少民眾負擔，實際上可能傷害患者權益，「衛福部如果硬推政策，恐怕會造成醫界反彈。」

對此，眾人在下面回應，「很易懂的說明」、「自費為什麼要訂上限啊」、「你的比喻比懶人包還好懂 剛懶人包看好久都看不懂XD」、「太好了，比喻的真好。」

不過，也有網友回應，「不同意這種比喻，冰淇淋可以不吃，醫材不能不用，若是知道背後的利益有多大，設法限制價格的無限調漲是對的，這需要好好討論」、「醫療的進步與科技先進的醫材是與時俱進的，這不僅會停滯研發，更是會搞垮台灣醫療的水準。」

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▼8大類自費醫材有天花板價。（圖／取自健保署網站）

