點名徐巧芯、羅智強、葉元之　王浩宇：怎麼沒人說他們不分區議員？

記者陳家祥／台北報導

桃園市民進黨籍市議員王浩宇上任以來，因常關心、針貶時政屢次上新聞版面，而被揶揄是「不分區議員」。12日王浩宇受訪表示，徐巧芯議員、羅智強議員、葉元之議員，他們所有言論幾乎也都不是在地事務，怎麼沒有人說這些人是不分區議員？這是大家對台北市議員根外地市議員不公平的地方。

起初代表綠黨參選市議員的王浩宇，在立委選戰敗陣後加入民進黨。日前因發文討論已故高雄市前議長許崑源一事，連日遭到死亡威脅。12日還在臉書貼文，指「剛剛收到兩顆子彈，恐嚇意味相當濃厚」。但初步鑑定，子彈為裝飾彈，無底火且亦不具殺傷力。

王浩宇12日下午受訪表示，選完之後我就很少對韓國瑜有什麼發言，因為我認為高雄人已經覺醒了，不需要外地議員多去評論。不過上政論節目是我們的工作，有時候還是會有一些評論。

「我當然會做調整，我還是希望這些事情要和平理性一些，特別是這社會已經撕裂那麼久時間，希望大家和平理性。」王浩宇說，任何報復性罷免對於選區來說都是很大負擔，包括對黃捷、對陳柏惟甚至自己，都是好幾千萬的花費，罷免後還會少一個議員服務，不見得對社會是比較好的事情。

「從我第一任8個會期，我的工作報告都是全勤，沒有一天請假。」王浩宇指出，一個每天都是去開會的議員來說，這是基本的工作，但是我們做為地方議員，我們最大困境是我每天都去問政每天都去質詢，可是所有內容根努力，比不上網路一句話。

王浩宇也抱怨，特別是有很多議員，徐巧芯議員、羅智強議員、葉元之議員他們所有言論幾乎也都不是在地事務，怎麼沒有人說這些人是不分區議員？這是大家對台北市議員根外地市議員不公平的地方。