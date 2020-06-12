收2顆裝飾彈！被網友嗆「演很大」　王浩宇要告了：已蒐證103篇

記者柯沛辰／綜合報導

桃園市議員王浩宇服務處12日收到2顆子彈，還有一張寫有「留一點口德」的紙條，恐嚇意味濃厚。王浩宇晚間在臉書強調，針對網友「自導自演」、「自己寄子彈給自己」等不實說法與謠言，已委由律師收集採證103篇，將提告捍衛自身名譽。

王浩宇12日晚間在臉書發文表示，經警方循線追查，已確認恐嚇信件最早是在內湖投入郵筒，並由郵差收集後寄往中壢，目前警方已成立專案小組，相關案情暫時不便透露。

▲桃園市議員王浩宇表示，收到2顆子彈後，第一時間就報警處理。（圖／記者陳家豪攝）

王浩宇指出，許多網友謠傳他自導自演、自己寄子彈給自己，嚴重影響他的名譽，目前已請律師收集證據，待案件落幕後提告，「包含PTT八卦版、臉書等，目前已採證103篇，若留言者於今晚12點主動刪除，將不提告。」

支持者看完紛紛留言，「一定要告到底」、「又可以捐給公益團體了」、「等警察找到人！一定要告！」，但也有人質疑，「哈哈，這樣有構成要件嗎？告得成嗎？」、「按照你過往的種種紀錄，說真的，要相信你有些難度」。

▲被質疑自導自演，王浩宇要告網友。（圖／翻攝自臉書／王浩宇，下同）

稍早鑑識中心採證後，初步鑑定子彈是裝飾彈，無底火也不具殺傷力。王浩宇說，報復性罷免是公民的權利，「當跨越底線用恐嚇威脅方式，揚言產生身體危害，這應該是社會無法認同，會配合警方調查。」