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快訊／健保自費醫材設天花板惹議　陳時中已約好醫界團體進行座談

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▲衛福部長陳時中。（資料照／記者賴文萱攝）

▲衛福部長陳時中。（資料照／記者賴文萱攝）

記者蘇晏男／台北報導

衛福部健保署日前針對八大類醫材訂定差額收費上限，預計8月生效，引發醫界不滿，總統蔡英文12日上午在臉書表示，會請行政院長蘇貞昌再與衛福部長陳時中研商。對此，行政院發言人丁怡銘下午也透露，陳時中已經約好相關醫界團體進行座談。

丁怡銘表示，陳時中已親自向蘇貞昌報告此事，陳時中認為，政策主要目的是要降低民眾負擔，也在兼顧醫療品質下，訂定合理上限，不過因為各界還有很多意見，總統跟院長也有親自關心，所以希望衛福部在推出政策的時候，儘管立意良善，也要有充分的溝通。另外，陳時中也已經約好相關醫界團體進行座談，相關安排可以請教衛福部。

丁怡銘也透露，蘇貞昌聽取陳時中的報告後，也認同大概方向，不過總統跟院長給陳時中的建議是多加溝通，「我們有看到他進行更深層的溝通中」。

對於健保自費醫材設天花板引發反彈，蔡英文12日上午表示，健保自付差額醫材上限的事情，這幾天引起許多討論，她也收到不少醫療界朋友和病友的留言。12日早上，她已請蘇貞昌特別注意這件事，並再與陳時中部長就各界的意見與提醒進行研商。

「好的政策，需要好的溝通。」蔡英文指出，政策規劃會影響很多人，正式實施前，政府團隊歡迎各界的建議，把方案調整到最好，「謝謝大家的意見與提醒，我們一定會更加努力」。

蔡英文之所以大動作地以臉書發文方式宣布府院相當關心此事，主要因為日前健保署公告，八大類、352項醫材，將訂定差額收費上限，其中包括冠狀動脈塗藥支架、人工水晶體、人工心律調節器、人工髖關節、生物組織心臟瓣膜、淺股動脈狹窄塗藥裝置、複雜性心臟部整脈消融導管、調控式腦室腹腔引流系統等。他們也指出，新制上路後，醫院若使用健保規範的差額醫材，就須遵守收費上限，若被查獲超額收費，則會依違約記點。

消息一出後，引發醫界反彈。醫勞盟質疑，如果健保署這種做法是對的，那政府可否比照辦理，「規定台灣所有房子功能都是一樣拿來居住，應該統一規定房價上限」；新光醫院行政副院長洪子仁10日則批評，健保訂的天花板價，某種程度壓縮醫院經營，如此一來醫院更沒有餘額幫醫護人員加薪，最終受影響的還是民眾。

另外，醫改會也表示，健保署願意對自費醫療收費不一的問題進行管理，值得肯定，但是也提醒，收費上限必須合乎市場狀況，定期進行檢討、調整。

對於外界的質疑，陳時中11日表示，會訂定自費醫材差額收費上限，有兩個重要原因，一為讓醫材價格合理，二為在功能效益上進行分組。他強調，健保署為了訂定此規定，已與多方經過一年半溝通，大形成共識後才公布，可能有些醫療團體、醫師沒有參與討論，才會有疑慮，歡迎大家一體討論。

陳時中當時也重申，會訂定這項規定，主要是希望民眾不要花冤枉錢，如果訂得不好，可能會讓民眾用到不好的醫材，以致掛一漏萬。不過，他也提到，「我們對專家有信心」，而現在健保署已依據功能分類訂定價格範圍，也放上網讓全民查詢，歡迎醫界、業者針對不合理處提出討論。但衛福部始終希望保障醫界合理收入，也希望病人站在資訊清楚的狀況下，受到政府保障與保護。

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