與韓國瑜所見略同？　陳以信PO老照片：譚嗣同這句話不讚不行

▲前高雄市長韓國瑜。（資料照／ETtoday攝影中心攝）

記者蘇晏男／台北報導

前高雄市長韓國瑜11日在高雄市政府鳳山辦公室舉辦道別音樂會，活動尾聲，韓國瑜透露他的心境時，用清朝愛國人士譚嗣同《獄中題壁》的名句比喻。立委陳以信11日晚上在臉書秀出他的台大畢業紀念冊，原來他早在當年就用同樣的金句送給自己，「這句話不讚不行」。

韓國瑜昨天表示自己心中非常坦蕩，雖有萬般不捨，他也知道自己是為何而戰，團隊是為了什麼樣的願景來打拼，自己目前的心境是「我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙」。

▲陳以信大學畢業紀念冊。（圖／翻攝自Facebook／陳以信）

陳以信隨後貼出自己在台大畢業紀念冊的照片，圖中他在紀念冊留言正是寫著「我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙」這句話，讓他直說在電視上聽到後「這句話不讚不行」。

有網友留言回應，「英雄所見略同」、「 詩詞歌賦，文學底蘊優」、「 所見略同！好巧」、「同道中人，大家一起，任憑風雨，繼續向前」；也有人畢業紀念冊上有陳以信的生日日期，寫道「看不出來委員61年次的」。

另外，有相關人士指出，韓國瑜這篇文章有高人操刀，背後有許多意涵如下：

晚清末年，康有為、梁啓超、譚嗣同、劉光第等人在光緒皇帝的支持下展開戊戌變法，但是最後變成了「百日維新」，不過「百日維新」觸及了不少官僚主義的利益，特別是以慈禧太后為代表的封建統治者的權力。最後讓慈禧太后很不高興，將譚嗣同、劉光弟等六人在菜市口斬首，史稱戊戌六君子。

而譚嗣同的《獄中題壁》全文如下：

望門投止思張儉，忍死須臾待杜根；我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙。

意思是逃亡的生活如此緊張，看到有人家就要上門投宿，我希望出逃的康有為梁啓超等人能夠像張儉一樣受到人們的保護，也希望戰友們能如杜根一樣繼續維新大業。你我肝膽相照，光明磊落，如崑崙山一樣有雄偉的氣魄，是死是活又有什麼重要呢。