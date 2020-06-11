快訊／2萬人淚喊謝謝！韓國瑜引譚嗣同名言「我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙」

▲▼韓國瑜交出市長寶座的最後野餐。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜在12日將被解職，所以11日在高雄市政府鳳山辦公室舉辦道別音樂會，在音樂會的尾聲，韓國瑜帶領市府團隊站到台上，接在高雄市三位副市長之後發表「告別演說」，他認為自己的團隊被唱衰，所以表示要為自己的團隊來討公道。

韓國瑜表示自己心中非常坦蕩，雖有萬般不捨，他也知道自己是為何而戰，團隊是為了什麼樣的願景來打拼，自己的心境：「我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙」。這一句話是來自清朝愛國人士譚嗣同的《獄中題壁》名句。

相關人士指出，韓國瑜這篇文章有高人操刀，背後有許多意涵如下：

晚清末年，康有為、梁啓超、譚嗣同、劉光第等人在光緒皇帝的支持下展開戊戌變法，但是最後變成了「百日維新」，不過「百日維新」觸及了不少官僚主義的利益，特別是以慈禧太后為代表的封建統治者的權力。最後讓慈禧太后很不高興，將譚嗣同、劉光弟等六人在菜市口斬首，史稱戊戌六君子。

譚嗣同的《獄中題壁》全文：

望門投止思張儉，忍死須臾待杜根；我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙。

意思是逃亡的生活如此緊張，看到有人家就要上門投宿，我希望出逃的康有為梁啓超等人能夠像張儉一樣受到人們的保護，也希望戰友們能如杜根一樣繼續維新大業。你我肝膽相照，光明磊落，如崑崙山一樣有雄偉的氣魄，是死是活又有什麼重要呢。