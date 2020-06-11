「路鋪太平，所以跑太快」　李四川火力全開：你們投票時不會心虛嗎？

▲韓國瑜道別音樂會，李四川致詞。（圖／地方中心攝，下同）

記者吳奕靖、洪靖宜、黃子倩、洪正達、陳羿妏／高雄報導

罷韓6日確定以93萬9090票同意票通過，11日為韓國瑜於高雄市的最後上班日，他也邀請高雄市民一同身穿白衣前往鳳山行政中心進行參加道別音樂會，期許以感謝代替仇恨，一同守望高雄！稍早副市長李四川上台發表感言，除了提到罷免當天心情，更細數執政這些日子以來，「沒有對不起高雄市民」。

李四川提到，6月6日罷免投票當日沒有任何悲傷， 不過但到了晚上9時許因為想到許崑源無私貢獻而落淚，500多天的執政日子最虧欠的就是家人，尤其是他的太太，他笑說，太太要跟高雄市民說「感謝90幾萬市民還給他一個先生，你們不要，他要」，太太也向投反對罷免、沒有出去投票的130萬高雄市民表示，「對不起，我先生不能在高雄市服務了。」

李四川說，上星期回到母校岡山農工時，校長拿給他遲來的傑出校友獎，笑著向校長說「其實我是來請罪，也許過幾天就會被罷免」，而6月6日確定被罷免後，「我不是不認真，不是考不好，我是因為你們栽培我，結果被高雄市民開除了」，氣憤表示「這些人是我們高雄鄉親嗎？你們投票時不會心虛嗎？」

▲現場民眾聽完致詞紛紛拍手叫好。

李四川也幽默說到，確定遭罷免後，他的學長安慰他，其實是因為「你路鋪太平，所以跑太快，因為你跳級，所以提早畢業。」此話一出，台下支持群眾紛紛叫好歡呼，場面相當激動。

最後李四川向支持群眾表示，擔任公務40年，「人生到哪個地方，待多久不重要，重要的是留下了什麼」，就職到現在，市府團隊並沒有對不起高雄市民， 走過絕對留下痕跡，未來即便不在高雄執政，請市民們「一定要按照川普的標準」 ，下雨不准出現沒退水的狀況、往後看到路燈不是以前老舊款式，要用智能的路燈，強調韓國瑜任職的1年5個月內，「絕對沒有白來，絕對留下好的。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！