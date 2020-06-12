李來希喊話韓國瑜「我們沒離開過」 ：民進黨作惡多端終有報

▲李來希。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

前高雄市長韓國瑜11日在任職最後一天舉辦告別音樂會，吸引大批支持者著白衣到場，活動尾聲，韓國瑜率市政團隊上台並發表「告別演說」，其間更一度落淚。對此，全國公務人員協會榮譽理事長李來希12日在臉書直批，「割喉割到斷是民進黨的鬥爭心態與手法，作惡多端終有報」。

韓國瑜致詞時，一一點名市府團隊，並表達誠摯感謝，最後向所有支持者宣布，「目前我不會接受任何邀請、職務，也不會參與任何組織，以及任何形式的活動，請容許在這風雨如晦的時刻，念天地之悠悠獨愴然而涕下」，感謝市民每一雙雙手的託付、期盼，「我都會謹記在心」。

韓國瑜也透露，自己心中非常坦蕩，雖有萬般不捨，他也知道自己是為何而戰，團隊是為了什麼樣的願景來打拼，自己的心境：「我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙」，而這一句話是來自清朝愛國人士譚嗣同的《獄中題壁》名句。

對於韓國瑜的告別音樂會，李來希先表示「這樣的告別，望之讓人鼻酸」後，話鋒一轉，直批「別以為敵人會心軟」，別忘了他們曾說：「宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王。」割喉割到斷是民進黨的鬥爭心態與手法，作惡多端終有報，不信公理喚不回，請看蒼天饒過誰？

李來希最後也強調，「一句話，我們都沒有離開，記得！」

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