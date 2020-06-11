陳其邁17日請辭投入高雄市長補選　當天是韓國瑜63歲生日

▲行政院副院長陳其邁。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

高雄市長韓國瑜以93萬票遭到罷免，而行政院副院長陳其邁預計17日請辭，正式投入補選；而巧合的是，6月17日正好是韓國瑜63歲的生日。

原本民進黨陣營評估韓國瑜可能提出選舉訴訟，因此考量高雄市政不可陷入2年的空窗期，因此有意直接推派陳其邁擔任代理市長，即便對他個人有政治風險，但也至少讓地方市政與中央政策可以有連結與延續性；不過，在韓國瑜表態確定不會提出訴訟後，民進黨也排除此一選項。

目前民進黨則確定由高雄市前副市長楊明州出任代理市長，關鍵原因在於，他非常了解高雄市政，可以彌補補選期間，短暫的市政空窗問題；同時，因他曾任陳菊市府副市長，在韓國瑜主政市府期間也擔任秘書長，派系色彩不鮮明，會是地方與藍綠市議員間，普遍可有共識的人選，接下來重任則是協助市長補選的後續工作。

據指出，陳其邁也預計將在6月17日請辭副院長一職，正式宣告投入市長補選；而巧合的是，6月17日正好是韓國瑜63歲的生日。另外，在陳其邁去職之後，副院長遺缺方面，外傳經濟部長沈榮津會是接替的熱門人選，特別是他在疫情期間，籌組口罩國家隊、防疫國家隊，以及紓困振興政策上，立下汗馬功勞，在後疫情時期，國家的經濟問題會是重中之重，這成為他在內部擁有高呼聲的關鍵。

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