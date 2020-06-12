羅智強揭陳其邁又選輸後果...　「乾脆叫蔡英文官派幹嘛浪費錢」

▲羅智強、陳其邁。（合成圖／記者湯興漢攝、記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨原本擔憂前高雄市長韓國瑜會提罷免無效訴訟，所以有意派行政院副院長陳其邁代理市長，但由於韓國瑜表態不提訴訟後，陳其邁預計17日請辭，正式投入補選。對此，國民黨籍台北市議員羅智強12日直批，若陳其邁又選輸，又可以回去當副院長的話，「這是什麼鬼打牆」，乾脆總統蔡英文直接官派就好。

原本民進黨陣營評估韓國瑜可能提出選舉訴訟，因此考量高雄市政不可陷入2年的空窗期，因此有意直接推派陳其邁擔任代理市長，即便對他個人有政治風險，但也至少讓地方市政與中央政策可以有連結與延續性；不過，在韓國瑜表態確定不會提出訴訟後，民進黨也排除此一選項。

對此，羅智強在臉書表示，選輸的跑去當副院長，然後把選贏的罷免掉，然後選輸的再回來選；如果再選輸，又可以去當副院長，然後再把選贏的罷免掉，然後選輸的又再回來選；如果再再選輸又可以再再回去當副院長。

羅智強直批，「我的媽呀，這是什麼樣的鬼打牆？啊！那高雄市長直接蔡英文官派好了，幹嘛浪費錢，邁邁，你說是吧」。

據指出，陳其邁預計將在6月17日請辭副院長一職，正式宣告投入市長補選；而副院長遺缺方面，外傳經濟部長沈榮津會是接替的熱門人選，特別是他在疫情期間，籌組口罩國家隊、防疫國家隊，以及紓困振興政策上，立下汗馬功勞，在後疫情時期，國家的經濟問題會是重中之重，這成為他在內部擁有高呼聲的關鍵。

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