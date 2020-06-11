韓國瑜道別全文1708字曝光　放開了！痛批：仇恨創造披著民主外衣的暴政

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜在11日下午三點半舉行道別音樂會，五點多在市府團隊的陪同下走上了舞台，最後他發表演說，當中雖然談到不敢自比周武王，不過還是稱讚團隊同仁都有經世濟民的才能，另外還引用了清代愛國人士譚嗣同的名言來表達自己的心境：「我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙」，全文總共1708字。

▲▼韓國瑜交出市長寶座的最後野餐。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲▼韓國瑜交出市長寶座的最後野餐。（圖／ETtoday攝影中心攝）

【全文如下】

我們就將卸下市府職務，離開這裡。謝謝你們讓我們有機會在此相聚一場，更謝謝你們今天還特地來這裡為我們相送一程。

古時周武王有亂臣十人，同心同德，能敵紂王億兆夷人。我不敢自比周武王，但我敢說我們這個團隊裡的首長是真的個個都有經世濟民的才能，並且我們同心同德，都懷抱著奉獻社會的真心誠意、有所不為的道德自律。今天，大家共聚在此、臨別在即，請容我最後一次以市長的身分好好謝謝他們。

謝謝這一群讓我感到驕傲與不捨的市府團隊，謝謝他們願意放下原本舒適的生活，來到熱情的高雄；謝謝他們不少人離家背井、放棄高薪來這個城市和我一起打拼。

他們都不是為了做官、而是為了做事而來。我怎麼謝也謝不夠。

這一年多來他們為高雄做牛做馬、承受巨大壓力。這一年多來，他們每一件事都做得比以前好、但是雜誌民調排名卻都是吊車尾⋯，這些，我知道，都是因為我的關係，所以我一定要為他們討個公道。

他們是最辛苦、最被唱衰、卻是做事最認真、最有作為的一群模範公僕。在這裡，我一定要好好向他們每一個人說聲謝謝：

我要謝謝葉匡時葉副市長、謝謝李四川李副市長、謝謝陳雄文陳副市長、謝謝工務局吳明昌吳局長、謝謝都發局林裕益林局長、謝謝水利局李戎威李局長、謝謝農業局吳芳銘吳局長、謝謝海洋局趙紹廉趙局長、謝謝財政局李樑堅李局長、謝謝經發局伏和中伏局長、謝謝青年局林鼎超林局長、謝謝交通局鄭永祥鄭局長、謝謝觀光局邱俊龍邱局長、謝謝捷運局范揚材范局長、謝謝教育局吳榕峯吳局長、謝謝運發局許文宗許局長、謝謝文化局林思伶林局長、謝謝新聞局鄭照新鄭局長、謝謝社會局黃淵源黃局長、謝謝民政局曹桓榮曹局長、謝謝地政局黃進雄黃局長、謝謝環保局王玨王局長、謝謝衛生局林立人林局長、謝謝勞工局王秋冬王局長、謝謝毒防局阮清陽阮局長、謝謝法制局吳秋麗吳局長、謝謝研考會李銘義李主委、謝謝客委會黃永卿黃主委、謝謝原民會吳慧琴吳主委、謝謝消防局黃江祥黃局長、謝謝行政國際處蔡淑貞蔡處長、謝謝新住民辦公室林麗蟬林執行長、謝謝我們邱源寶邱主任以及市長室的所有工作夥伴；

我也想謝謝之前曾經陪我們篳路藍縷、一起走過好多風雨、但因為公私因素而離開崗位的前任局處首長們；更謝謝每一位認真做事、任勞任怨的高雄市政府同仁；同時，我也要謝謝我們高雄市議會國民黨黨團，與無黨團結聯盟黨團對我的支持。

謝謝各位這段日子的付出與辛勞，我會永遠記得您們。您們的辛苦和成績，高雄市民會記得、歷史會記得。

我謝謝您們！

離開高雄，對我個人而言，雖有萬般不捨、一些遺憾、和滿滿的祝福，但唯獨沒有怨尤、心中盡是坦然。因為我知道我是為何而戰、我和團隊是為了什麼樣的價值、理想和願景而奮鬥努力，所以無論結果，我都會是「我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙」。

只是，這幾天我實在有點難以平靜，許議長的決絕讓我悲痛不已，而更讓我覺得痛心不解的是網路上那些對許議長惡毒的詆毀、幸災樂禍的發文和留言。如果台灣的民主，只因為政黨不同，就可以這樣殘忍地對待一個逝去的生命，失去人性、失去做人最基本的溫柔與慈悲，那這樣的民主有什麼值得追求、能夠倚仗的？

當貪腐不是罪惡、犯法可以原諒，當我們真心相信、全力捍衛的法律和道德可以因為政黨的不同而有所妥協，我們這幾十年在民主自由的道路上所爭取和守候的究竟是什麼？

當社會多數不在乎政府負債、不在乎官員貪汙、不在乎國家經濟與安全、甚至不在乎是非黑白，只要顏色正確、言語嗆辣、官網圖文並茂，仇恨對立和黨同伐異都是被允許的。但仇恨對立和黨同伐異所豢養出來的民意，究竟是民主、還是猛獸？

民主如此珍貴難得，民主所創造和成就的應該是良善與和諧、而不是仇恨和對立。仇恨和對立所創造和產生的「民主」，是披著民主外衣的暴政。

對於千千萬萬支持國瑜的好朋友們，我在此再次表達對各位深切的敬意、謝意與歉意。我依然心繫高雄、心懷社稷、心存正氣。但目前我不會接受任何邀請或職務，也不會參與或組織任何形式的活動。

請容許我在這風雨如晦的時刻，念天地之悠悠、獨愴然而涕下。

謝謝你們，你們每一雙手的託付、每一雙眼睛的期盼，我們都謹記在心、未曾或忘。在我們有限的時間裡，市府團隊都全力以赴、不敢辜負。

謝謝你們這一路的溫暖與支持，請讓我和我的市府團隊最後一次向各位說聲謝謝。