柯文哲推人參戰高雄補選？　國民黨：藍營會推派優秀人選　歡迎民眾黨支持

▲國民黨秘書長李乾龍。（ETtoday新聞雲資料照）

記者羅婉庭／台北報導

對於高雄市長補選，民眾黨主席柯文哲12日表示，最差的情況下就是找自己的人。對此，國民黨文傳會主委王育敏表示，國民黨對於高雄補選有自己的想法，也一定會推派優秀人選，歡迎民眾黨支持。

若民眾黨決定推出候選人參戰，王育敏表示，國民黨在補選這一戰一定會推派出優秀的人選，其他在野黨當然也有權利自行推派，會給予尊重。至於柯文哲日前放出藍白合作消息，王育敏回應，其他政黨若認同藍營推出的是優秀人選，也歡迎大家的支持。

至於目前徵詢進度，王育敏表示，秘書長李乾龍已經積極展開相關徵詢，同時持續聽取高雄地方人士建議，名單細節則不宜提前曝光，畢竟前陣子黨內放話、謠言四起，造成不少紛爭。

高雄市長罷免案通過後，各黨將針對高雄市長補選在三個月內提出人選，除了民進黨明確推陳其邁參選，國民黨、民眾黨兩大在野黨尚未提出人選。國民黨部分，目前李乾龍已經在高雄進行尋覓，人選條件包含擁有高雄戶籍、年輕專業、願意長期耕耘高雄者，方向往現任市議員、前市府內閣中找尋。

針對國民黨表示一定自提人選、不預設國民黨籍或無黨籍，柯文哲上午表示，只要推的人選是對的，跟誰都可以合作，「最後最差最差，就是找自己人選」。媒體追問，言下之意是否代表一定會找自己人？柯文哲則回應「什麼選項都可能。」

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